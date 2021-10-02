الإمارات الأولى إقليمياً والـ9 عالمياً في استثمارات «فينتك»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تصدّرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت في المركز التاسع عالمياً في حجم الاستثمارات التي استقطبتها في قطاع التقنية المالية «فينتك» خلال النصف الأول 2021، بحسب قائمة نشرتها أمس «سي إي أو ورلد».

وبحسب التقرير الذي أرفقته المجلة الأمريكية بالقائمة، نالت الإمارات هذه المكانة المتقدمة بفضل صفقة الاستحواذ الضخمة التي استقطبتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي صفقة استثمار 800 مليون دولار من جانب «سيلفرليك» الأمريكية للاستثمار في الأسهم الخاصة، حيث استثمرت هذا المبلغ في «غروب 42» التي يقع مقرها الرئيس في أبوظبي، وهي مجموعة متخصصة في «رقمنة» الأعمال التجارية باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما توقع التقرير أن تبقى الاستثمارات قوية في خدمات المدفوعات غير النقدية والتقنيات اللاتلامسية في الإمارات خلال السنوات المقبلة.

وكانت صدارة القائمة من نصيب الولايات المتحدة التي استقطبت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري استثمارات بقيمة بلغت 42,1 مليار دولار في قطاع «فينتك». وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني باستثمارات بلغت 6,2 مليارات دولار، بينما اقتسمت السويد وكندا المركز الثالث بنفس قيمة الاستثمارات، وهي 4,8 مليارات دولار. وحلت ألمانيا خامسة باستثمارات 2,5 مليار دولار، وحلّت فرنسا في المركز السادس بملياري دولار، تلتها الصين بـ 1,3 مليار دولار، فيما كان المركز الثامن من نصيب آيرلندا باستثمارات قيمتها 900 مليون دولار.

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