خام دبي عند أعلى مستوى في شهرين

المصدر: سنغافورة - رويترز

قال مصدر تجاري أمس، إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» للتسعير، ارتفع الشهر الماضي إلى 72.607 دولاراً للبرميل في المتوسط.

ويشمل الجدول المتوسطات الشهرية لخامي دبي وسلطنة عُمان في سبتمبر كما تعرضها «بلاتس». ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات. فيما غيّرت «أرامكو» السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط «بلاتس» دبي والعقود الآجلة للخام العُماني ببورصة دبي للطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز