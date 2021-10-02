الأسهم تتباين في أسبوع والسيولة 11 ملياراً

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، إذ صعد سوق دبي مستمداً الدعم من مكاسب أسهم البنوك والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي تحت وطأة ضغوط بيعية وارتفعت السيولة بنحو ملحوظ متخطية 11 مليار درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة علي أسهم «ألفا ظبي». وصعد سوق دبي 0.21% أو ما يعادل 5.92 نقاط ليغلق عند 2845.49 نقطة.

وانخفض سوق أبوظبي بنحو 1.61% أو ما يوازي 125.98 نقطة ليغلق عند 7698.81 نقطة مقابل إغلاقه السابق 7824.79 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع الاستهلاكية مقابل ارتفاع الخدمات والتأمين.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» إن مؤشرات الأسواق المحلية تباينت الأسبوع الماضي مع تراجع سوق أبوظبي وارتفاع سوق دبي.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.01% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.61% و«الإمارات دبي الوطني» 1.4%، وزاد قطاع الاستثمار 0.13% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.57%.

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