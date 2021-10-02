شراكة لإطلاق صندوق للاستثمار في أسهم الأسواق المتقدمة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سدكو كابيتال»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال إدارة استثمارات الأصول والحلول الاستشارية الاستثمارية وفق أحكام الشريعة، واستناداً إلى أعلى المعايير الأخلاقية، عن تعاونها مع مجموعة «لومبارد أودييه» السويسرية للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، لإطلاق صندوق الأسهم «سدكو كابيتال لومبارد أودييه العالمي إي إس جي» (الصندوق)، الذي يُدار وفق آلية الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل ويركز على استراتيجية الاستثمار في أسهم الأسواق المتقدمة المتوافقة مع الشريعة والتي تراعي القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقال سامر أبو عكر، الرئيس التنفيذي لشركة «سدكو كابيتال»: «تتسم بيئة الاستثمار العالمية اليوم بمسار تعافٍ غير متكافئ من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، إضافة إلى المخاطر المتزايدة جراء تفاقم ظاهرة التغير المناخي، وتسارع ظهور تقنيات جديدة، إلى جانب صعوبة التنبؤ بدورات السوق».

وقال أرنو لوكليرك، الشريك ورئيس الأسواق الجديدة لدى «لومبارد أودييه»: «نفتخر بخبرتنا الطويلة والتزامنا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية في كل ما نقوم به. وكان من الطبيعي بالنسبة لنا أن ندخل في شراكة مع سدكو كابيتال التي تشاركنا القيم والمبادئ ذاتها في هذا المجال».

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