دانوب هوم تطلق كتالوجها الإلكتروني 2022

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دانوب هوم، العلامة المتخصصة في قطاع الأثاث والديكورات المنزلية، مجموعة مستلزمات الحدائق الجديدة في جميع متاجرها بالإمارات وعمان والبحرين، وعبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.danubehome.com. وتشجع العلامة العملاء على قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق، والاستمتاع بأجواء الغابات المصغرة في المدينة، من خلال هذه المجموعة التي تضم أكثر من 2500 قطعة أثاث وأكسسوارات خارجية للحدائق، لتكون الوجهة المثالية لعشاق الأجواء الشتوية، والتصاميم المرتبطة بها.

وقال عادل ساجان المدير الإداري لمجوعة دانوب: «تركز دانوب هوم، على الجمع بين الراحة والمهارة اليدوية، واللمسات العملية، في تصميم منتجاتها، وتتصدّر مجموعة مستلزمات الحدائق الجديدة، على طريقتي على ذوقي، بقية المنتجات المنافسة، بفضل ما تقدمه للعملاء من خيارات واسعة، وقيمة استثنائية، ومواصفات عملية، مع الحفاظ على الطابع العصري. وتضمن مجموعة مستلزمات الحدائق الجديدة، لعشاق الأجواء الشتوية، قضاء أوقات رائعة، تعكس ذوقهم الشخصي المميز».

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