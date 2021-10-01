«إيكونومست»: اتفاقيات التجارة تُعزز الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت «إيكونومست» أن اتجاه الإمارات خلال الأشهر الأخيرة إلى منح أولوية في سياساتها التجارية لإبرام اتفاقيات للتجارة والاستثمار مع مختلف دول العالم، سينعكس بالإيجاب على المدى الطويل على تطلعات الإمارات لأن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، حيث سيمنحها الزخم الذي تحتاجه لتحقيق هذا الطموح.

وأصدرت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس» التابعة للمجلة الاقتصادية البريطانية تقريراً عن العلاقات التجارية الخارجية للإمارات.

وأوضح التقرير أن إيلاء الإمارات أهمية لاتفاقيات التجارة والاستثمار مع أكبر عدد ممكن من دول العالم سينعكس إيجاباً أيضاً على تنوع هيكل تجارة الدولة وصادراتها، حيث سيعزز هذا التنوع.

وأضاف التقرير أن النشاط اللافت من جانب الإمارات خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بإبرام اتفاقيات التجارة والاستثمار الثنائية، سيقدم دعماً مطلوباً بشدة لخطة التنوع الاقتصادي التي تتبناها وتمضي قُدُماً في تنفيذها منذ عدة سنوات.

وكانت الإمارات قد أعلنت أخيراً عن 50 مبادرة اقتصادية تتضمن إبرام اتفاقيات شراكة شاملة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع 8 دول تمثل كافة أنحاء العالم، ومن أبرزها المملكة المتحدة والهند.

وذكر التقرير أن هذا التوجه من جانب الإمارات يُظهر مدى اهتمامها بتنويع مصادر وارداتها وأيضاً تطوير أسواق مُحتملة لصادراتها.

واختتم التقرير بالحديث عن توقعاته الإيجابية على المدى البعيد لاقتصاد الإمارات بالاستفادة من توجهها إلى تكثيف شراكاتها التجارية مع باقي دول العالم، إلا أنه نوه أيضاً إلى وجود منافسة إقليمية متزايدة.

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