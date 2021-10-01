البنك الدولي: الإمارات دعمت رأس المال البشري في مواجهة الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد البنك الدولي أن الإمارات اهتمت بدعم رأس المال البشري لديها في مواجهة «كوفيد 19»، وحمايته من التداعيات الناجمة عن تفشيها.

ولفت في تقرير، أمس، بعنوان «من الأزمة إلى التعافي الأخضر، المرن والشامل»، والذي يُعتبر أحد أجزاء «التقرير السنوي 2021» إلى دوره في مساعدة بعض دول ومناطق العالم في اتخاذ تدابير لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأوضح البنك الدولي أنه قدم خدمات استشارية للإمارات في دعم رأسمالها البشري في مواجهة تداعيات الجائحة، مثمناً الإجراءات الحكومية في هذا الاتجاه، حيث تم تعديل قوانين العمل لضمان المساواة في الرواتب بين الجنسين، وأيضاً صدر المرسومم بقانون اتحادي في أغسطس 2020، ويقضي بمنح الوالد الذي يعمل في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله 6 أشهر، لتكون الإمارات بذلك أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة.

وتوقع التقرير أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو 2,2% في نهاية العام الجاري، مقارنة مع تراجع 3,8% في العام الماضي بسبب «كوفيد 19».

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