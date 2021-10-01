سلطان أحمد بن سليم: التعافي الاقتصادي في الإمارات حاصل وبعض القطاعات أفضل مما كانت عليه

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أفاد رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، في حديث مصور لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، خلال معرض إكسبو2020 دبي، بأن التعافي الاقتصادي بدولة الإمارات حاصل بالفعل وهو طور الانتعاش، كما أن بعض القطاعات أقوى حالياً مما كانت عليه في عام 2019.

وأضاف أن ما قامت به الإمارات خلال فترة الوباء يعد استثنائياً ويجدر التوقف عنده، حيث تم الالتزام بجميع الشروط والاحترازات المتعلقة بكوفيد-19، وكانت الإمارات من أوائل دول العالم التي فرضت الإغلاق الكلي، لنشهد اليوم وكنتيجة رجعية تراجع حالات الإصابة.

ولفت بن سليم إلى أن العديد من دول العالم أصبحت مفتوحة، لنرى اليوم تدفق التجارة والسياحة وعودة وتيرة العمل للكثير من القطاعات، والأهم من ذلك كله هو توافر اللقاحات والتطعيمات، مشيراً إلى أنه قد تم بنجاح تطعيم ما يفوق 80% من عدد سكان الدولة بشكل كلي، وما أن يصبح الجميع محصناً بشكل كامل ضد الفيروس سيصبح الوباء "مسألة وقت" لا غير.

وأفاد رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، أن التعافي الاقتصادي يحدث بدولة الإمارات، وأن الناس واثقون بشكل أكبر بالتجارة، كما أن بعض القطاعات أقوى حالياً مما كانت عليه في عام 2019.

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