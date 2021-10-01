حياة للفنادق تعزّز نموها في أوروبا باتفاقيات لافتتاح فنادق جديدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة حياة للفنادق عن توقيع شركة تابعة لها ست اتفاقيات إدارة وامتياز لافتتاح فنادق جديدة في أوروبا تحت أربع من علامات حياة وهي: ذا أنباوند كوليكشن باي حياة، وجوا دي فيفر باي حياة، وحياة سنتريك، وحياة ريجنسي. ويأتي ذلك تأكيدًا على تزايد طلب المسافرين وأعضاء وورلد أوف حياة والمالكين على الفنادق التي تقدم تجارب فريدة ومتميزة وتعزز العلاقات الحقيقية مع الناس والثقافات.

في الواقع، يصبّ إعلان اليوم في استراتيجية النمو التي تتبعها حياة لتوسيع محفظة علامتها بشكل كبير في أوروبا بحلول نهاية العام 2023 - ومن المتوقع أن تعزّز الاتفاقيات الستة الجديدة حضور علامة حياة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا. ويأتي ذلك بالتوازي مع عملية الاستحواذ الأخيرة على مجموعة آبل ليجر غروب (ALG)، والتي من المرتقب أن توسع حضور علامة حياة في أوروبا بنسبة 60%.

وقالت فيليسيتي بلاك روبرتس، نائبة رئيس تطوير المشاريع في أوروبا: "تسلّط هذه الإتفاقيات الجديدة الضوء على المساعي التي نبذلها كشركة لتحقيق استراتيجية النمو في أوروبا. ويأتي الإعلان عن فنادقنا الجديدة بالتوازي مع إقبالنا على افتتاح مجموعة من الفنادق البارزة خلال السنوات المقبلة.

ولا بدّ لي من القول إن ثقة المستثمرين في قطاع الضيافة لا تزال عالية، ويسرّنا العمل مع مالكي عقارات وأصحاب امتياز أقوياء يدركون قيمة العلامات التابعة لمجموعة حياة وعلاماتها المستقلة مثل ذا أنباوند كوليكشن باي حياة، وجوا دي فيفر باي حياة وعلامات نمط الحياة مثل حياة سنتريك. ولا شكّ أنّ هذه الصفقات تعكس قوّتنا في الأسواق التجارية الأساسية مثل هامبورغ ومدريد، وتثبت قدرة علاماتنا المستقلة والفريدة على تلبية احتياجات المسافرين من السياح".

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