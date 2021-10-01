«حياة سنتريك جميرا» في دبي يختار شنايدر إلكتريك لتطوير إدارة المباني

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن اختيارها لتركيب نظام متكامل لإدارة المباني في فندق حياة سنتريك جميرا بدبي. وتوفر حلول البرمجيات الجديدة من نوع (EcoStruxure Building Operation 3.0)، والتي سيتم تركيبها في الفندق، نظاماً مشتركاً لإدارة المبنى وإدارة غرف النزلاء، والذي سيتحكم في إدارة ومراقبة الأنظمة الفرعية الحيوية للمبنى. ويساعد هذا النظام في تقليل إجمالي استهلاك الطاقة للمبنى، وخفض انبعاثات الكربون في الفندق، كما سيقلل من تكاليف الصيانة التشغيلية. ويركز النظام على توفير أقصى درجات الراحة والرضا للنزلاء من خلال التحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء مع إدارة الإشغال والتكامل مع نظام حجز الفنادق.

وتعمل حلول البرمجيات الجديدة (EcoStruxure Building Operation) على تسهيل التبادل الآمن للبيانات بين كل من نظام شنايدر إلكتريك وأنظمة الطاقة والإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والسلامة من الحرائق وإدارة مكان العمل والمقدمة من طرف ثالث للفندق مع ضمان أقصى استفادة ممكنة من إمكانات الرقمنة وإدارة البيانات الضخمة. وتعمل البرمجيات والأجهزة المستندة إلى بروتوكول الإنترنت من شنايدر إلكتريك على معالجة منظومة المبنى بأكملها مع تمكين تكامل الأجهزة وأنظمة البناء الأخرى والخدمات السحابية بشكل سلس، ما يوفر الأداء وإنتاجية البيانات اللازمة للمباني الصغيرة والشركات الكبيرة والمعقدة متعددة المواقع.

ويُصنف فندق حياة سنتريك جميرا بدبي ضمن فنادق فئة الخمس نجوم، ويتميّز بالفخامة والرقي، ويقع في منطقة جميرا 1، على الواجهة المائية لشاطئ لامير، ويتكون من 7 طوابق فوق الأرض، وطابقين سفليين. ويضم الفندق 173 غرفة ضيوف، بمساحة تبلغ 22176 متراً مربعاً. وتدير عمليات الفندق شركة فنادق حياة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة.

وقالت بريتا ليك ميلدا، مديرة فندق حياة سنتريك جميرا بدبي: «في هذه الأوقات الحرجة حيث يتعين علينا جميعاً التحكم باستهلاكنا للطاقة والحد من بصمتنا البيئية، يسعدنا أن يكون لدينا أداة في متناول أيدينا لضمان أقصى قدر من الكفاءة والتحكم في جميع معايير استهلاك الطاقة، ما يتيح لفندق حياة سنتريك جميرا بدبي الحد من بصمته البيئية دون المساومة على على مستوى راحة وسلامة ضيوفنا».

وإضافة إلى برمجيات (EcoStruxure Building Operation 3.0)، سيتم تزويد كل غرفة في الفندق بجهاز تحكم RP-C وأجهزة تنظيم الحرارة TC907. وسيتم توصيل هذا الجهاز بنظام (EcoStruxure Building Operation 3.0) لتوفير رؤية كاملة للإعدادات الكهربائية واستهلاك الطاقة في كل غرفة.

ومن جانبه، قال وائل أبو زيتون، نائب رئيس وحدة الطاقة الرقمية في شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج،: «يتمتع هذا الفندق بمقومات مميزة ستعيد تعريف تجارب السياحة في منطقة جميرا بدبي. ونحن فخورون بقدرتنا على المساهمة في توفير حلول مبتكرة تساهم في رقمنة عمليات صيانة المبنى وإدارته. ومن خلال حلولنا البرمجية الجديدة، سيتمكن فريق عمليات الفندق من خفض استهلاك الطاقة، ما يجعل فندق حياة سنتريك جميرا دبي أكثر استدامة وكفاءة».

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