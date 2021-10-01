فندق «ديوكس النخلة» يحصد 13 جائزة من «هوت جرانديور»

المصدر: دبي - البيان

حصد فندق ديوكس النخلة، أحد فنادق رويال هايدواي، 13 جائزة من «هوت جرانديور العالمية 2021» وهي: أفخم بهو فندق على مستوى العالم، أفضل فندق شاطئي على مستوى الشرق الأوسط، أفضل منتجع عائلي على مستوى الشرق الأوسط، أفضل إطلالة فندق على مستوى الإمارات العربية المتحدة.

كما حصل مطعم خيبر في فندق ديوكس النخلة على جائزة أفضل مطعم عائلي فاخر على مستوى العالم، أفضل مطعم تراثي على مستوى الشرق الأوسط، أفضل المأكولات الهندية على مستوى الشرق الأوسط، أفضل تصميم معماري وداخلي على مستوى الشرق الأوسط، أفضل مطعم ذي طابع خاص على مستوى الشرق الأوسط، أفضل مطعم فندقي على مستوى الإمارات العربية المتحدة، أفضل جو مطعم على مستوى الإمارات العربية المتحدة، أفضل منظر للمطعم على مستوى الإمارات العربية المتحدة، تجربة فريدة من نوعها على مستوى الإمارات العربية المتحدة.

وفي كل عام، تأتي «جوائز هوت جرانديور العالمية للتميز» تكريماً للشركات التي تحقق باستمرار مستويات فائقة من التميز عبر تجارب الضيافة الاستثنائية التي تقدمها. وباعتبارها واحدة من أبرز الجوائز المرموقة على مستوى العالم وفي قطاع الضيافة الفاخرة، تهدف الجوائز إلى تقدير المساهمات المتميزة التي تقدمها الفنادق والمساكن والمنتجعات ومراكز السبا والمطاعم حول العالم. لتلهم تلك المؤسسات وتضع معياراً جديداً للتميز. وقد تم تصنيف الفنادق من قبل الضيوف وخبراء الصناعة من 60 دولة.

وقال مارينيك دي ويت، مدير الحفل بالتعليق قائلاً: نحن نعتقد أن التميز في الخدمة هو العامل الأكثر أهمية في تقييم الفنادق العالمية وللفوز بجائزة «هوت جرانديور العالمية للتميز»، يجب أن يتفوق المرشح على جميع المستويات. أظهر هذا الموسم تعاوناً ملحوظاً بين جميع الأعضاء، خلال عام شهد تحديات غير مسبوقة. المنافسة الصحية ضرورية لتحقيق مستويات أفضل وتضمن الاستدامة باعتبارها طابعاً ذهبياً مضموناً للتميز. يُنظر إلى المؤسسات الحائزة على جوائز على أنها معيار في صناعة الضيافة، ولا تمنح «هوت جرانديور» سوى جائزة أفضل الفنادق والمساكن والمنتجعات ومراكز السبا والمطاعم الاستثنائية حول العالم.

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