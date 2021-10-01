«إس إل إس» تفتتح أول فندق لها في الشرق الأوسط بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «أكور» للضيافة، توسّع علامة فنادق وشقق «إس إل إس» العالمية في الشرق الأوسط، عبر افتتاح فندق «إس إل إس» دبي، بالتعاون مع شركة وورلد أوف وندرز العقارية، وذلك في واحد من أعلى المباني في دبي.

يأتي ذلك بعد أحدث مرحلة توسّع قامت بها «أكور»، عقب استحواذها على علامات فنادق «إس بي إي»، وشراكتها مع شركة إينيمسور، التي ستشهد إنشاء واحدة من أكبر الشركات، وأسرعها نمواً حول العالم، في مجال تشغيل قطاع الضيافة والاستجمام. ويُقدّم «إس إل إس» دبي، أرقى التجارب عبر علاماته الفاخرة. وقال شادي فرحات الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة إس بي إي: متشوّقون لتقديم مفاهيم متميّزة لفن الطهو، مثل مطعم فيليا الإيطالي، مع فريق قيادي من السيدات، من الطاهيات، إلى خبيرات مزج النكهات، وفي الشؤون الإدارية، ونؤمن فعلاً بأن هذه المنشأة، ستصبح وجهة مميزة، تجذب المسافرين العالميين والمقيمين على حدّ سواء.

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