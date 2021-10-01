غرفة الشارقة تبحث فرص التعاون مع إقليم أومبريا الإيطالي

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع دوناتيلا تيسي رئيسة إقليم أومبريا الإيطالي، التي تزور إمارة الشارقة على رأس وفد رفيع المستوى، فرص التعاون الاقتصادي بين المؤسسات الاستثمارية العاملة في الشارقة ونظيراتها الإيطالية، وسبل دعم الشراكات بين الجانبين في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز العلاقات في المجالات الثقافية والعلمية والأكاديمية والتكنولوجية.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة للوفد الإيطالي صباح أمس في مقر الغرفة، بحضور فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة.

وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الشارقة والإقليم الإيطالي إلى مراحل تحقق تطلعات القطاع الخاص لدى كل جانب وتسهم في بناء مزيد من جسور التواصل والتعاون على مختلف الصعد بين البلدين الصديقين، وبحث تفعيل المشاركة في المعارض والفعاليات في كل طرف، إلى جانب التأكيد على التعاون في المجال الثقافي والأكاديمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء التوجه المشترك إلى تعزيز تلك القطاعات ما يؤسس لتعاون بنّاء ومثمر في المستقبل.

علاقات

وقال عبدالله سلطان العويس إن إمارة الشارقة تربطها علاقات وثيقة وتاريخية مع إيطاليا قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في العديد من المجالات ولا سيما الثقافية منها، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على تعزيز التعاون مع الإقليم الإيطالي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، منوها بأن مجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين كثيرة ومتنوعة، حيث يوجد في الشارقة أكثر من 4000 فعالية محلية وإقليمية وعالمية جاذبة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من دول منطقة الخليج والعالم، إلى جانب امتلاكها لبيئة مثالية للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

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