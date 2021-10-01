جوائز نادي السعادة لموظفين بـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

حاز موظفان من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جوائز نادي السعادة خلال احتفال أقيم في فندق الميدان بدبي.

وحاز الجائزة محسن بن عوض، مشرف أول لإدارة تموين عمليات الإنتاج في قسم عمليات الإنتاج، ومسامح إسماعيل، ضابط مساعد لإدارة الأداء الوظيفي في قسم الموارد البشرية من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في فئة خدمة العملاء، تقديراً لتفانيهما في تقديم خدمة عملاء استثنائية طوال عامي 2020 و2021.

وأنشأت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية نادي السعادة عام 2017 بهدف دعم وتعزيز الاستمتاع والإلهام والعمل الذكي بين أكثر من 61000 عضو من 30 مؤسسة مدرجة و3.000 شريك. وتعمل الإمارات العالمية للألمنيوم منذ 2017 من أجل الارتقاء بالصحة النفسية وإيلائها الأولوية في مجال الصحة والسلامة في مكان العمل.

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