«أبوظبي للصادرات» يستعرض حلوله التمويلية

المصدر: أبوظبي - وام

عقد مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، ندوة افتراضية لاستعراض الحلول التمويلية التي يقدمها للشركات والمصانع الإماراتية العاملة ضمن قطاع الصناعة والتصدير، لدعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها ضمن الأسواق العالمية الواعدة.

وتطرقت الندوة التي جاءت بعنوان «الخدمات والحلول التمويلية لتنمية صادرات الشركات الإماراتية»، وحضرها مجموعة من ممثلي المصانع والشركات الوطنية، إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة، بما فيها الحلول المقدمة من قبل «أدكس»، وآلية التقديم للحصول على خدمات التمويل والاستفادة منها، إضافة إلى استعراض المزايا المقدمة من قبل مكتب أبوظبي للصادرات، للمصدرين الإماراتيين والمستوردين من خارج الدولة على السواء.

وأكد سعيد حمد الظاهري، مدير عام «مكتب أبوظبي للصادرات» بالإنابة أهمية الندوة الافتراضية بالتزامن مع انطلاقة معرض «إكسبو 2020 دبي» والذي يُشكل نقطة تحول اقتصادية ومنصة عالمية لخلق فرص تجارية أكبر، بعد فترة صعبة مرّ بها العالم بسبب جائحة «كوفيد 19» التي كان لها تداعيات وآثار غير مسبوقة على حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى الدعم الذي تتلقاه الشركات والمصانع الوطنية العاملة ضمن مختلف القطاعات. وأضاف: تمتلك الشركات الإماراتية، مزايا عديدة ومتنوعة تمكنها من تحقيق الريادة العالمية والتنافسية المطلوبة ضمن مختلف الأسواق العالمية الواعدة، ونحن في مكتب أبوظبي للصادرات، والتزاماً بالدور المنوط بنا، نحرص على تعزيز التواصل مع هذه الشركات ودراسة متطلباتهم بما يُمكننا من مواصلة مسيرتنا في دعم هذا القطاع الحيوي.

وقال: نحرص على أن يكون المكتب مساهماً مباشراً في مسيرة الدولة التنموية وشريكاً حقيقياً في تحقيق مستهدفات برنامج 10X 10.

أهم التحديات والفرص

تضمنت الندوة حلقة نقاشية حول أهم التحديات التي تواجه نمو التبادل التجاري في الوقت الراهن وأهمية دور مكتب أبوظبي للصادرات في تقليص وتجاوز تلك التحديات، إضافة إلى مناقشة فرص التبادل التجاري المتاحة للمصدرين لتنمية صادراتهم في الأسواق الأفريقية، وذلك بموجب اتفاقية التعاون وفتح خط ائتمان أبرمها «أبوظبي للصادرات» مع «بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا».

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