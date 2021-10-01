53 مليار درهم سيولة الأسهم في سبتمبر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في تداولات سبتمبر الماضي واستقطبت سيولة قوية تجاوزت 53 مليار درهم، حيث واصل سوق أبوظبي صعوده للشهر الـ13 على التوالي، فيما تراجع سوق دبي مع تعرضه لضغوط بيع وجني أرباح بعد بلوغه في مطلع الشهر أعلى مستوياته منذ يوليو 2019.

وارتفع سوق أبوظبي 0.18% أو ما يعادل 14.2 نقطة ليغلق عند 7698.81 نقطة مقابل إغلاقه السابق عند 7684.6 نقطة في نهاية أغسطس الماضي، وذلك مع ارتفاع أسهم البنوك 3.5% والاتصالات 1.66%، مقابل انخفاض الاستثمار 2.9% والعقار 1.9% والطاقة 5.8%.

وانخفض سوق دبي الشهر الماضي 1.98% تعادل 57.48 نقطة ليغلق عند 2845.49 نقطة مقابل إغلاقه السابق عند 2902.97 نقطة، مع تراجع أسهم العقار 2.64% والاستثمار 5.5% والنقل 8.5%، فيما ارتفع البنوك 0.47%.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية خلال سبتمبر الماضي بنحو 53.2 مليار درهم موزعة بواقع 49.3 مليار درهم في أبوظبي و3.85 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 7.9 مليارات سهم منها 2.78 مليار في سوق دبي و5.16 مليارات في سوق أبوظبي، من خلال تنفيذ 190.3 ألف صفقة.

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