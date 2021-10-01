«داماك» تنظر في استحواذ «مايبل إنفست» الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «داماك العقارية»، أن اللجنة المستقلة لمجلس إدارتها، ستنظر في العرض المقدم من «ميبل إنفست كو ليمتد»، للاستحواذ على رأسمالها المصدر، خلال اجتماعها المقرر عقده الثلاثاء المقبل. وذكرت الشركة، أمس، في بيان على سوق دبي المالي، أن اللجنة ستراجع كذلك خلال اجتماعها، تقارير المستشارين المستقلين المعينين من قبل «داماك»، في ما يتعلق بالعرض، كما ستنظر اللجنة فيما إذا ينبغي توصية العرض للمساهمين، بالإضافة للنظر لإعلان النشرة إلى المساهمين، في ما يتعلق بالتوصية على العرض.

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