مجلس إدارة أدنوك للتوزيع يوافق على توزيع أرباح نصفية 1.28 مليار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس موافقة مجلس إدارتها على توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 1.28 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم) على مساهميها عن النصف الأول من عام 2021. وتعد هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2021 والتي من المتوقع أن تبلغ 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم) وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح.

ويمثل ذلك عائداً ربحياً بنسبة 4.9 % لعام 2021 (بناء على سعر 4.16 فلوس للسهم كما في 30 سبتمبر 2021). وبناء على سياسة الشركة المعتمدة، من المتوقع دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح 2021 في أبريل 2022، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

وارتفعت توزيعات أرباح الشركة لمساهميها، منذ الطرح العام الأولي، حيث بلغت توزيعات أرباح 2018 نحو1.47 مليار درهم؛ وفي 2019، وزعت الشركة أرباحاً بقيمة 2.39 مليار درهم، في حين بلغت توزيعات الأرباح في عام 2020 ما قيمته 2.57 مليار درهم. وخلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في مارس 2021، أكدت الشركة على سياستها لتوزيعات الأرباح لعام 2021 بتوزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم.

كما أعلنت الشركة عن تعديل سياسة توزيعات الأرباح لعام 2022، محددة توزيعات أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم لعام 2022 (مقارنة بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة)، وهو ما سيمنح المساهمين عوائد واضحة ومجزية حتى أبريل 2023. وستظل سياسة توزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات كما هي عليه بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتواصل الشركة توزيع نصف الأرباح السنوية في أكتوبر وتوزيع النصف الثاني من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه. وتخضع توزيعات الأرباح لتقدير مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

وتعكس تعديلات سياسة توزيع الأرباح المعتمدة الوضع المالي القوي للشركة في نهاية عام 2020 والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية. وتظل أدنوك للتوزيع واثقة بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.

وضع مالي قوي

ومنذ الطرح العام الأولي في عام 2017، واصلت «أدنوك للتوزيع» تنفيذ استراتيجيتها للنمو، حيث انتقلت إلى التوسع في الأسواق المنافسة، وافتتحت العديد من المواقع الجديدة في إمارة دبي والسعودية.

وقال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: تؤكد سياستنا لتوزيع الأرباح التصاعدية على التزامنا اتجاه مساهمينا، مع التركيز على تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في النمو المتواصل والمستدام، وتعزيز تجربة تسوق العملاء، وضمان عائدات نقدية مجزية. وتُتيح أسهم أدنوك للتوزيع عائدات مجزية للمساهمين والمستثمرين مع توفير مزايا تجمع بين انخفاض مستوى التأثر بتقلبات أسعار النفط وبين تدفقات نقدية مستقرة يمكن توقعها، إضافة إلى إمكانية نمو قوية وسياسة توزيع أرباح جذابة تضمن عائدات مستقرة. كما نثق وبفضل نموذج أعمالنا المرن في قدرتنا على تحقيق أرباح مجزية لمساهمينا، في الوقت الذي نحافظ فيه أيضاً على إمكانية توفير رأس المال من خلال استراتيجية الاستثمار المدروس بهدف مواصلة جهودنا لتوسعة شبكة محطات الخدمة والاستثمار في أعمال تجارة التجزئة غير المرتبطة بالوقود والتوسع في الأسواق العالمية.

مساهمون

سيحق لمساهمي أدنوك للتوزيع المسجلين في 10 أكتوبر 2021 (تاريخ إغلاق السجل) الحصول على أرباح نقدية مرحلية، الأمر الذي يعني أن 6 أكتوبر 2021 هو آخر يوم لشراء الأسهم واستيفاء معايير الأهلية. ويتوقع أن يتم توزيع الأرباح بعد 30 يوماً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.

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