6 مليارات قيمة تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع 6 مليارات درهم، حيث تم تسجيل 1153 مبايعة بقيمة 3.09 مليارات درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 350.29 مليون درهم، و1080 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.74 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في الثنية الرابعة. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 77 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 143 مبايعة بـ 274 مليونا.

وسجلت الرهونات 1.79 مليار درهم، منها 76 رهن أراض بقيمة 815.96 مليون درهم و292 رهن فلل وشقق بقيمة 976.46 مليون درهم، أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 229 مليون درهم ورهن في منطقة المركاض بقيمة 193 مليونا. وتم تسجيل 71 هبة بقيمة 1.13 مليار درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي، بقيمة 975 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 3 بـ 37 مليونا.

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