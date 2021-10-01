«موديز» تمنح تصنيفاً ممتازاً لبرنامج السندات في الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

منحت «موديز» التصنيف الممتاز «Aa2»، الخاص ببرامج السندات الممتازة غير المُؤمنة الصادرة بالعملات الأجنبية، لبرنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، التابع لحكومة الإمارات.

وأفادت وكالة خدمات المستثمرين، في تقرير أمس، عن البرنامج، بأنه وفقاً لمستندات التعاملات المتوفرة لديها، فإن التزامات السداد المرتبطة بالسندات الصادرة ضمن البرنامج، ستكون التزامات مباشرة وغير مُؤمنة، مستحقة على حكومة الإمارات، وسيجري تصنيفها على قدم المساواة مع كافة التزاماتها الأخرى غير المُؤمنة وغير المدعومة. وأضاف التقرير أن السندات تكون مُقوّمة بعملات متنوعة، وتتضمن آجال استحقاق مختلفة.

وأكد التقرير أن التصنيف الممتاز «Aa2»، الذي منحته «موديز» للبرنامج، يعكس التصنيف الذي منحته المؤسسة للجدارة الائتمانية للإمارات على المدى الطويل، وهو نفسه «Aa2»، والذي أوضح التقرير أنه تصنيف يحظى بدعم من الارتفاع الهائل في نصيب الفرد الواحد في الإمارات من الدخل، الاحتياطي الوفير من الهيدروكربونات، الذي تمتلكه الدولة، بالإضافة إلى سجلها الطويل من الاستقرار السياسي الداخلي، الذي تنعم به، والمدعوم بعلاقاتها الدولية القوية. وأضافت الوكالة أن الإيرادات التي تحصل عليها حكومة الإمارات، تتمتع بقدر عالٍ من اللامركزية، الأمر الذي يقلل من خطر الالتزامات المالية الطارئة، التي قد تنشأ من كيانات تابعة للحكومة.

وتوقعت «موديز» أن تبقى الموازنة العامة لحكومة أبوظبي قوية، ومن ضمن أقوى الموازنات العامة لحكومات الدول الأعضاء بمجلس التعاون، كما توقعت أيضاً أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لحكومة الإمارات، ويعود إلى مستوياته المعهودة قبل تفشي الجائحة، وذلك في غضون عامين من الآن.

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