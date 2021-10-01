سوق دبي يربح 3.3 مليارات في ختام الأسبوع

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربح سوق دبي المالي ما يربو على 3.3 مليارات درهم في ختام جلسة أمس، مع تحسن معنويات المستثمرين بالتزامن مع انطلاق «إكسبو دبي»، فيما تماسك سوق أبوظبي بدعم من مكاسب أسهم «العقار» و«الاتصالات» و«الاستثمار. وضخ الأجانب في السوقين قرابة 100 مليون درهم كمحصلة شراء.

وصعد سوق دبي 0.67% أو ما يعادل 18.9 نقطة ليغلق عند 2845.49 نقطة، معاوداً الاقتراب من حاجز 2900 نقطة بدعم صعود أسهم البنوك والعقار، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.41% أو ما يوازي 31.8 نقطة ليقفل عند 7698.82 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة 5.3 مليارات درهم موزعة بواقع 5.11 مليارات في أبوظبي و186.28 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 386.7 مليون سهم منها 306.2 ملايين بأبوظبي و80.5 مليوناً بدبي بعد تنفيذ 7870 صفقة، ويأتي الارتفاع الملحوظ للسيولة بعد تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «ألفا ظبي» بقيمة 3.68 مليارات على 135.9 مليون سهم بسعر 27.06 درهماً للسهم.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.92%، وزاد قطاع البنوك 0.81%. ونزل قطاع الاستثمار 0.43% . وانخفض النقل 0.9% . وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 54.2 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 30.2 مليونا. وحقق «الوطنية الدولية القابضة» أكبر ارتفاع بـ 14.88%، فيما كان «آن ديجيتال» الأكثر انخفاضاً بنحو 3.5%.

سوق أبوظبي

وتماسك سوق أبوظبي مع نمو قطاع العقار 1.16%. وزاد قطاع الاتصالات 0.03%. ونما قطاع الاستثمار 0.13%.وانخفض قطاع البنوك 0.16%، ونزل الطاقة 0.55%.

وباستثناء صفقة «ألفا ظبي»، تزعم «أبوظبي الأول» النشاط جاذباً 385 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 356.9 مليونا. وحقق «الخليج للمشاريع» أكبر ارتفاع بنسبة 14.86%، فيما كان «إسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.34%.

الاستثمار الأجنبي

مال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 32.8 مليون درهم، فيما اتجه المواطنون والعرب نحو التسييل، بينما في أبوظبي عمد الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 74.2 مليون درهم، فيما اتجه المواطنون والخليجيون نحو البيع.

إفصاحات

* أعلن سوق دبي المالي عن بدء تنفيذ قرار تمديد ساعات التداول إلى خمس ساعات يومياً اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

* أقر مجلس إدارة شركة غلفا للاستثمارات العامة الحصول على قرض بقيمة 397 مليون درهم تقريباً، وتصل مدته 3 سنوات قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة سنوية 6.5%، وقد تم الحصول على القرض بضمات المحفظة الاستثمارية للشركة.

* وافقت الجمعية العمومية لمصرف السلام البحرين على تعديل الاسم التجاري له إلى بنك السلام. ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة.

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