«لينا إيه. آي» تجمع 30 مليون دولار في جولة تمويل ثانية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «لينا إيه. آي»، الشركة المتخصصة في مجال تطوير تجارب الموظفين المؤسسية، جمعها 30 مليون دولار خلال جولة التمويل الثانية، مما يرفع من إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة إلى 40 مليون دولار. وقاد المستثمرون الجدد «بيسمر فينتشر بارتنرز» جولة التمويل بالشراكة مع المستثمر الحالي «غريكروفت». كما اشتملت الجولة التمويلية على استثمار من مجموعة «بي كابيتال جروب» التي يمتلكها إدواردو سافرين، شريك مؤسس في «فيسبوك».

وسيسرع رأس المال الجديد من ابتكار المنتجات لتلبية الطلب العالمي على منصة تطوير تجارب الموظفين من قبل العملاء الحاليين والجدد. وتعتزم «لينا إيه. آي» بحلول أوائل العام المقبل توسيع مجموعة خبرات الموظفين لتشمل المنتجات وذلك لفرق تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتمويل.

ومن خلال الاستفادة من منصة «لينا إيه. آي» لتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لبرامج الدردشة (الذكاء الاصطناعي الحواري) وفهم اللغة الطبيعية، تمكن كبار المسؤولين في بعض الشركات الأكثر شهرة على مستوى العالم، من معالجة ما يقرب من 40% من استفسارات الموظفين. وتقوم «لينا إيه. آي» بعملية توظيف ضمن مناصب بمجالات التكنولوجيا والهندسة والتسويق والمبيعات.

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