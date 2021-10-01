«ستراتيجي&»: تخريج الدفعة الأولى من برنامج «قادات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج «قادات»، وهو برنامج مُتميّز مصمم لتأهيل أفضل طلاب الجامعات المهتمين بالعمل في مجال الاستشارات الاستراتيجية من جميع أرجاء منطقة الخليج. وانطلق الصف الافتتاحي لبرنامج «قادات» في أكتوبر 2020، وبعد اجتياز هذه الدفعة للمرحلة التمهيدية الممتدة لثلاثة أسابيع ومشاركتها في برنامج تعليمي مُـختار بعناية، تم توزيع المشاركين على مجموعة متنوعة من المشاريع على مستوى قطاعات العمل المختلفة بشركة ستراتيجي& للعمل جنبًا إلى جنب مع الاستشاريين وعملاء الشركة.

وقال محمود مكي الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: سعداء بنجاح البرنامج، ونحن على يقين بأن هذه التجربة حققت النتائج المرجوة منها للمشاركين في البرنامج ولشركة ستراتيجي& على حدٍ سواء. وتضم الدفعة الثانية أكثر من 25 طالبًا – أي ضعف عدد المشاركين في الصف الافتتاحي – من جميع أرجاء منطقة الخليج، ومن المقرر انطلاق فعالياتها في 5 أكتوبر، وسيحظى محللو الأعمال المشاركون في هذه الدورة بالدعم والتوجيه طول مدة البرنامج من خلال مجموعة من الاستشاريين المتمرسين التابعين لشركة ستراتيجي&، فضلًا عن المشاركة في برنامج تعليمي وتطويري متميز لتعزيز مهاراتهم الاستشارية الأساسية.

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