«بريد الإمارات» يطلق 5 خدمات جديدة في «سيملس الشرق الأوسط 2021»

المصدر: دبي- وام

أعلن «بريد الإمارات» إضافة 5 خدمات جديدة إلى محفظته من الخدمات الشاملة والمتنوعة، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط 2021»، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف حزمة الخدمات الجديدة إلى تحسين كفاءة العمليات، وتعزيز تجربة المتعاملين عبر تزويدهم بخيارات أكثر مرونة وسلاسة في عمليات استلام وتسليم الطرود في ظل تطوير خدمات التوصيل السريع، وتشمل الخدمات الخمس الجديدة مجموعة من نقاط الخدمة وخزائن الطرود الإضافية، بما يسمح للمتعاملين بالاستفادة من شبكة واسعة من القنوات وخيارات التوصيل الأكثر مرونة.

ويعزز خيارات توصيل خدمات الميل الأخير، كما ستتوفر خزائن الطرود في مكاتب البريد ومحطات الوقود المختارة، في حين ستضم محطات الوقود، إضافة إلى عدد من مواقع الشركاء مجموعة من نقاط الخدمة التابعة للبريد، ما سيسهم بشكل كبير في تبسيط المعاملات وتوفير الراحة والوقت.

وتماشياً مع الالتزام بتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة وخدمات سلسلة التوريد يضيف بريد الإمارات إلى مركبات التوصيل الخاصة به سلسلة إمداد، يتم التحكم في درجة حرارتها، ما يشكل خطوة متقدمة ضمن حلول التوصيل المحلي للسلع القابلة للتلف مثل الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها.

في المقابل يزود المركز الجديد الواقع في دبي الجنوب المتعاملين بالتجارة الإلكترونية بحزمة من الحلول المبتكرة، بما في ذلك خدمات التخزين والتعبئة والتسليم وغيرها من الخدمات التي تشكل قيمة مضافة لتجربتهم.

والتزاماً منه بتقديم خدمات توصيل سلسة وفعالة يوفر بريد الإمارات خدمة التوصيل السريع في اليوم نفسه للشحنات، التي يتم استلامها قبل الساعة 12 ظهراً، حيث تهدف هذه الخدمة إلى دفع عمليات التسليم المحلية خصوصاً ضمن قطاع التجارة الإلكترونية، الذي تشكل السرعة ركيزة أساسية في نجاحه.

وأشار بيتر سومرز المدير التنفيذي لبريد الإمارات إلى أهمية مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط 2021»، وقال: إن الحدث شكل فرصة مثالية للإعلان عن الإضافات النوعية الجديدة من الخدمات المبتكرة، التي تركز بالدرجة الأولى على العملاء، وتهدف إلى زيادة دعم عمليات التسليم في الميل الأول والأخير، فضلاً عن توسيع شبكتهم عبر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً التزامهم بمواصلة تقديم خدماتهم ومنتجاتهم وحلولهم الاستثنائية للمتعاملين وسط زيادة كفاءة التكلفة وتعزيز الربحية.

وركز مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط 2021» على قطاعات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبطاقات والهوية، حيث استضاف في نسخته الحادية والعشرين نخبة من أكبر الشخصيات وصانعي القرار في هذا المجال في الشرق الأوسط والعالم.

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