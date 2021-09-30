عمار النعيمي يصدر قرارا بشأن تخفيض رسوم تسجيل العضوية في غرفة عجمان

المصدر: وام

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار الأميري رقم /20/ لسنة 2021 بشأن تخفيض رسوم تسجيل العضوية في غرفة تجارة وصناعة عجمان للمنشآت الجديدة المرخصة في المناطق الحرة ضمن الباقات التسويقية لمعرض إكسبو 2020 .

ونص القرار على تخفض رسوم تسجيل العضوية في غرفة تجارة وصناعة عجمان للمنشآت الجديدة المرخصة في المناطق الحرة ضمن الباقات التسويقية لمعرض إكسبو 2020 بنسبة 50% في حال طلبت التسجيل خلال الفترة من تاريخ 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 .

ويعمل بهذا القرار من تاريخ 1 أكتوبر 2021 وينشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار في إطار السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الإمارة وفقا لخطتها الإستراتيجية وبعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2012 بشأن دائرة المالية في عجمان وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة2019 بشأن الرسوم والضرائب والغرامات في إمارة عجمان وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان وتعديلاته وبناءً على موافقة لجنة التشريعات.

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