أسعار عقارات دبي وأبوظبي السكنية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2015

المصدر: دبي - سيد صالح

سجلت أسعار العقارات السكنية في دبي وأبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً بأسرع وتيرة لها منذ ستة أعوام، بحسب بيانات مبدئية صادرة عن شركة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات العقارية.

وذكرت الشركة في تقرير مُرفَق بالبيانات أن التجاوب الحاسم، السريع، الرائد عالمياً من جانب الإمارات في التعامل مع جائحة «كوفيد19» أثار انتباه الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، فباتوا يتدفقون على دبي بصفة مستمرة، ويتهافتون على شراء أكثر البيوت فخامة في مواقع مثل «نخلة جميرا» و«جميرا باي»، الأمر الذي ساهم بدور كبير في ارتفاع أسعار هذه البيوت، خصوصاً الفلل.

وقال فيصل دوراني، شريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك»: «الحياة تدب في السوق العقارية مُجدداً، فالمشاعر الإيجابية المتصاعدة بسبب حقيقة أن الإمارات نجحت بالفعل وعلى نحو جيد في السيطرة على جائحة «كوفيد19»، مُعزّزَة بمشاعر الترقب انتظاراً للحدث المشهود «إكسبو 2020 دبي»، ترفع الثقة التي تتزايد أصلاً في السوق العقارية بالإمارات».

وأضاف دوراني: «ارتفعت أسعار الفلل في دبي خلال الربع الثالث من 2021 بنسبة 5% مبدئياً، بالمقارنة بالربع الثاني من 2021، وبنسبة بلغت حوالي 17% بالمقارنة بالربع الثالث من 2020. وبلغ عدد صفقات بيع البيوت من فئة 10 ملايين دولار فأعلى في دبي 54 صفقة حتى الآن منذ مطلع العام الجاري، مُحطمةً الرقم القياسي السابق، وهو 31 صفقة، والذي تحقق في 2015.

وتطرق تقرير «نايت فرانك» إلى أسعار السكن في أبوظبي، فأفاد بأنها ارتفعت أيضاً خلال الربع الثالث من 2021، مُقارنة بالربع الثالث من 2020، وبلغت نسبة الارتفاع 2%، وارتفعت أسعار الفلل خلال فترة المُقارنة نفسها بنسبة 3.1%، فيما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.8%.

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