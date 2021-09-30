اتفاقيات استراتيجية لـ«دبي كوميرسيتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركة «نتورك إنترناشيونال» وشركة «جي. بي. إم» وشركة مانتيكي، وذلك خلال مشاركتها كراعٍ رئيسي لمعرض «سيملس الشرق الأوسط 2021» بمركز دبي المالي العالمي.

وتسعى «دبي كوميرسيتي»، المشروع المشترك بين المنطقة الحرة بمطار دبي ووصل العقارية، لدعم النمو والتنويع الاقتصادي المستدام عبر التجارة الإلكترونية، إذ تهدف هذه الشراكات إلى تزويد المتعاملين بإمكانية الوصول إلى حلول وخدمات التجارة الإلكترونية وتعزيز العروض المتاحة أمامهم من خلال توفير «التجارة الإلكترونية كخدمة».

وتهدف الشراكة مع شركة «نتورك إنترناشيونال» وشركة «جي. بي. أم» وشركة مانتيكي إلى توفير خدمات دعم لمختلف الأعمال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

وقالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» وعضو مجلس إدارة «دبي كوميرسيتي»: نجحت دبي كوميرسيتي في ترسيخ مكانتها باعتبارها المنطقة الحرة للتجارة الإلكترونية الأولى والرائدة في المنطقة خلال فترة زمنية قياسية، إذ تلعب المنطقة الحرة دوراً رئيسياً في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة الإلكترونية، وذلك عبر توفير مجموعة من العروض الاستثنائية

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