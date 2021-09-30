«جافزا» تطلق حزمة خدمات لشركات التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، أول وأكبر منطقة حرة للخدمات اللوجستية والتجارة، أمس إطلاق حزمة خدمات جديدة لشركات التجارة الإلكترونية، ما يؤكد دورها في تمكين شركات البيع بالجملة والتجزئة، وترسيخ مكانتها بصفتها المنطقة الحرة المفضلة للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بشكل عام.

وتتراوح مساحة مرافق التجميع والتوزيع في جافزا ما بين 300 إلى 1.000 متر مربع، مع عقود إيجار مرنة، ما يساعد الشركات على تأسيس وتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن قرب المستودعات من شركات التوصيل ومراكز التجميع والمقار الإقليمية لأسواق التجارة الإلكترونية الكبرى؛ مثل «أمازون» و«نون»، يمنح الشركات مرونة أكبر في اختصار الوقت وتقليل التكلفة.

مكانة

ورسخت «جافزا» مكانتها كوجهة بارزة لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية والمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعرض جافزا إمكاناتها في المنطقة خلال مشاركتها في معرض «سيملس الشرق الأوسط» 2021 الذي يسلط الضوء على الفرص المتاحة في قطاع التجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والتقنيات المالية. وخلال مشاركتها عرضت المنطقة الحرة أهم خدماتها لتلبية متطلبات قطاع التجارة الإلكترونية.

و شهدت شركات البيع بالتجزئة والجملة طفرة كبيرة في الطلب على السلع عبر الإنترنت؛ ما أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة بمجال التجارة الإلكترونية وتحول أنشطة الأعمال إلى التركيز على خدمة العملاء.

وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا: «بفضل جهود التحول الرقمي بالإمارات، التي تأتي كثمرة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وخططها الاستراتيجية في إطلاق «مشاريع الخمسين»، تتبوأ الدولة مركز الريادة دائماً في مجال الثورة الرقمية. لذا، ندعم في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات جميع الجهود الوطنية في هذا المجال، لتعزيز الاقتصاد، ومساعدة الدولة للحفاظ على مكانتها المتقدمة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتسهم المرافق المتطورة والخدمات الرائدة التي توفرها جافزا في دعم شركاء التجارة الإلكترونية، والذين يزيد عددهم على 1700 شركة. وسنواصل تطوير أنظمتنا لتقديم تجربة رقمية متكاملة، بدءاً من الاستلام وحتى التوصيل النهائي، فهدفنا هو التأكيد على التزام دبي طويل الأمد بتسهيل نمو التجارة الإقليمية والعالمية».

نجاح

وخلال 2020، حقق قطاع التجارة الإلكترونية نجاحاً منقطع النظير في الدولة بقيمة سوقية بلغت 14.3 مليار درهم، ونسبة زيادة سنوية بلغت 53%. وخلال الفترة نفسها، أسهمت جافزا بنسبة 50% من قيمة التجارة.

حيث بلغ إجماليها سبعة مليارات درهم. كما تم تأجير نحو أربعة ملايين متر مربع في جافزا لشركات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، أي ما يعادل سبعة أضعاف المساحة الداخلية الإجمالية لدبي مول. وتوفر جافزا خيارات مرنة للشركات لنقل عملياتها إلى المنطقة الحرة مباشرة دون أي تأثر.

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