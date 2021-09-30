«العقار» و«الاستثمار» يعززان تماسك الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، بدعم من مكاسب أسهم العقار بقيادة «إعمار العقارية» في دبي والاستثمار في أبوظبي، إضافة إلى مكاسب أسهم قيادية أخرى مثل «أبوظبي التجاري» و«أدنوك للتوزيع».

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.15% ليغلق عند 2826.53 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والنقل، مقابل صعود العقار، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.32% ليقفل عند 7730.63 نقطة بضغط تراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة مقابل الاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.37 مليار درهم موزعة بواقع 1.26 مليار في أبوظبي و109.4 ملايين في دبي، وجرى التداول على 206.3 ملايين سهم منها 153.8 مليوناً في أبوظبي و52.5 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 7918 صفقة.

سوق دبي

وعزز تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.06% مع نمو «إعمار العقارية» 0.25% و«ديار» 0.65% و«داماك» 1.6%، فيما انخفض «إعمار مولز» 0.5% و«إعمار للتطوير» 0.53% و«الاتحاد العقارية» 1.04%، وانخفض قطاع البنوك 0.29% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.81% واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

ونزل قطاع الاستثمار 0.04% مع انخفاض «شعاع» 1.18%، فيما استقر «دبي للاستثمار» و«سوق دبي المالي»، وانخفض قطاع النقل 0.35% مع تراجع «العربية للطيران» 0.72% و«الخليج للملاحة» 0.7% واستقر «أرامكس».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 25.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 24.39 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 12.2 مليون درهم، وحقق «الفردوس» أكبر ارتفاع بنسبة 14.7%، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.25%.

سوق أبوظبي

ودعم تماسك سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاستثمار 0.35% مع نمو «ألفا ظبي» 1.35% فيما استقر «العالمية القابضة» وانخفض «إشراق» 0.65% و«الواحة كابيتال» 0.6%، وانخفض قطاع البنوك 0.75% بضغط هبوط «أبوظبي الأول» 1.09%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.13% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%.

ونزل قطاع العقار 0.02%، وانخفض قطاع الاتصالات 0.56%، وهبط قطاع الطاقة 0.96%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 316.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 300.8 مليون درهم، ثم «الدار» 271.48 مليون درهم. وحقق «بالمز الرياضية» أكبر ارتفاع بنسبة 4.06%، فيما كان «مخازن زي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.79%.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المواطنون والعرب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 12.7 مليون درهم، فيما مال الأجانب نحو التسييل، بينما في أبوظبي مال العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 3 ملايين درهم، فيما اتجه المواطنون والأجانب نحو البيع.

إفصاحات

* تلقت شركة عُمان للتأمين موافقة مبدئية لتأسيس أول نقابة ذات أغراض خاصة تابعة لسوق «لويدز» للتأمين على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي.

* أفادت مجموعة جي إف إتش المالية، بتعيين طارق السماهيجي رئيساً تنفيذياً لعملياتها في المملكة المتحدة، اعتباراً من 26 سبتمبر.

* أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار أن آخر يوم عمل لمدير إدارة الاستشارات والخدمات الاستثمارية أحمد جمال رياض السنباطي سيكون اليوم الخميس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز