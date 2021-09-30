جسر للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر المصرف المركزي بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية وسلطة النقد في هونج كونج، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، التقرير الأول لمشروع «الجسر للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية»، والذي يعد خطوة متقدمة نحو تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود وجعلها أكثر أماناً وبشكل آنيّ.

ويستخدم «الجسر» العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية لتحويل الأموال دولياً بين البنوك المشاركة، استناداً إلى تقنية السجلات الموزعة، المعروفة أيضاً بـ«البلوك تشين»، وعمل المصرف المركزي منذ فبراير 2021 بالتعاون مع شركائه من البنوك المركزية حول العالم، على إنجاز هذا العمل المرتبط بإثبات المفهوم، والذي نتج عنه بُنية تحتية للعملات الرقمية أكثر كفاءة وابتكاراً

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: للمصرف دور رائد واستباقي في تسهيل عمليات تحويل الأموال على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير بنى تحتية أكثر فاعلية وكفاءة ومرونة للمدفوعات عبر الحدود مع شركائنا لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية، ويتطلع المصرف إلى الاستفادة من الخبرة المكتسبة مع شركائنا من البنوك المركزية الآسيوية في ما يخص العملات الرقمية للبنوك المركزية، بهدف تسهيل تزايد التجارة الدولية وتسريع المدفوعات.

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