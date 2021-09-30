تعاون بين أكاديمية مركز دبي المالي و«كي تو إنتيجريتي» لتوفير منصة للتعلم الإلكتروني

المصدر: دبي- البيان

وقعّت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة «كي تو إنتيجريتي»، اتفاقية شراكة، تهدف إلى نشر وتسويق الاشتراكات في منصة التعلم الإلكتروني «دولفين»، التابعة للمؤسسة، وهي عبارة عن بيئة عمل إلكترونية رائدة ومكرسة لمجتمع النزاهة المالية. وتوفر المنصة المصممة خصيصاً للمهنيين في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة بالجرائم المالية، محفظة متكاملة وقابلة للتخصيص من موارد التدريب عبر الإنترنت، والاختبار، وإصدار الشهادات، وأدوات إدارة المخاطر، للحد من مخاطر الجرائم المالية، والعقوبات، ومساعدة المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية.

وعلى مدار أكثر من 10 أعوام، قدم مركز دبي المالي العالمي، العديد من دورات التطوير المهني والتعليم العالي لقطاع الخدمات المالية. وتواصل أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، ترسيخ هذا الإرث، عبر التعاون مع أبرز المؤسسات العالمية المعروفة لتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات، مثل ورش العمل القصيرة، وبرامج إدارة الأعمال التنفيذية متعددة السنوات.

وقالت علياء الزرعوني نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي: «في ضوء التطور المتواصل، الذي يشهده القطاع، يتعين على العاملين فيه مواكبة أحدث التوجهات والتحديات، لا سيما في ما يتعلق بقضايا الامتثال والمخاطر. وتأتي شراكتنا مع مؤسسة «كي تو إنتيجريتي»، لتسهم في إثراء خبرات أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، في إطار سعيها لتقديم معايير عالمية المستوى في مجال مكافحة غسيل الأموال، والامتثال، ودعم أهداف الإمارات، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة».

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