«لش» تطلق مجموعة جديدة من منتجات العناية بالبشرة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت لش، المتاجر البريطانية لمستحضرات التجميل الطبيعية المحضّرة يدوياً، 5 منتجات جديدة بما في ذلك لفائف منظفات الوجه المنعشة وقناع العين وأقنعة الوجه الطازجة الجديدة المتوفرة في متاجر لش وعلى الموقع الإلكتروني lush.com/‏‏mena/‏‏en_ae . وتصنع لش المنتجات الطازجة في مطبخ لش - دبي للحفاظ عليها طازجة ومُبردة من يوم التصنيع إلى يوم الاستعمال.

وقالت مو كونستنتاين - الشريكة المؤسسة في لش ومخترعة المنتجات «المنتجات الطازجة ليست فقط مهمة بالنسبة لنا، بل ما يعرفنا ويحدد هويتنا». وهناك براش ستروكس - قناع طازج للوجه، وهناك أيضاً غلين كوكو وهو أيضاً قناع طازج للوجه مليء بزبدة اللوز الغنية ومسحوق الكاكاو الذي يتميز بقدرته على الامتصاص. وهناك كذلك كيوكامبر وهو قناع للعين لبرودة وتهدئة العين بالخيار والأعشاب البحرية بفضل مهروس الخيار الطازج. وهو يمكن أن يحفظ في الثلاجة لمدة 3 أسابيع من الشراء.

وهناك آلو بامبو - مُنظف للوجه بالسكر من البامبو وزبدة الكاكاو الملينة مع الصبار الطازج المفعم بالبرودة، وأيضاً يلايب أوف فَيث، مُنظف للوجه بالسكر مع زبدة الإيليبي.

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