توسيع المشاركة في تحالف منصة «اعرف عميلك»

المصدر: دبي - البيان

وقعت اقتصادية دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي للسلع المتعددة، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) اتفاقية تعاون للمشاركة في تحالف منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين في الإمارات، وذلك من خلال منصة «السجل التجاري الموحد» الذي أطلقته اقتصادية دبي عام 2017 لمشاركة البيانات وتبسيط وإدارة إعداد الأعمال في جميع أنحاء دبي.

ويجري العمل حالياً على ربط منصة «السجل التجاري الموحد» ومنصة «اعرف عميلك» خلال الربع الأخير من العام الجاري للسماح لأعضاء السجل التجاري الموحد بالاستفادة من حالات اعرف عميلك.

الأمر الذي سيعزز عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل أسرع وأكثر أماناً وانسيابية للعملاء مستخدمي الخدمات الرقمية، ويسمح بمشاركة بيانات «اعرف عميلك» التي تم التحقق منها بين سلطات الترخيص والمؤسسات المالية من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة.

وقال محمد الشحي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالإنابة: يعد إطلاق منصتي «السجل التجاري الموحد» و«اعرف عميلك» المعتمدتين على تقنيات البلوك تشين بالشراكة مع شركائنا الرئيسيين في مجال التراخيص والبنوك شهادة على طموحاتنا لتحويل دبي إلى وجهة استثمارية عالمية تعتمد على التكنولوجيا.

ويأتي إطلاق المنصتين في عامي 2017 و2020 أمراً ضرورياً ليس فقط في تبسيط مزاولة الأعمال في دبي، ولكن أيضاً في تبسيط فتح الحسابات المصرفية لمجتمع الأعمال والمستثمرين ومشاركة بيانات «اعرف عميلك» التي تم التحقق منها مع المؤسسات المالية، الأمر الذي يعزز جذب الأعمال وتصنيف مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في دبي والدولة عموماً.

دبي للسيليكون

وقال الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: توفر واحة دبي للسيليكون، من موقعها كمنطقة حرة تكنولوجية متكاملة، بيئة ممكّنة لتطوير واختبار التكنولوجيا المتقدمة المبتكرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية الواعدة بما في ذلك تقنيات «بلوك تشين»، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحلول المدن الذكية.

وتلتزم سلطة واحة دبي للسيليكون بتوظيف هذه التقنيات من أجل تعزيز الكفاءات، ودعم نمو الشركات والمشاريع التي تتخذ من الواحة مقراً لها، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركائها من أجل تحقيق تميّز الأداء في مختلف المجالات.

وانضمامنا لمنصة «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنية بلوك تشين من خلال المنصة الموحدة لتسجيل الشركات مؤشر على التزامنا بعقد شراكات نوعية تعزز قدرات شركائنا من مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي لتحقيق توجّه دبي لتكون المدينة الأذكى في العالم.

دبي للسلع المتعددة

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة: يسعى مركز دبي للسلع المتعددة في كل منعطف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في إمارة دبي لجذب الأعمال والتجارة إلى الإمارة. هذه الفلسفة الأساسية هي التي تجعلنا موطناً لأكثر من 19000 شركة عضو، مع انضمام 204 شركات جديدة إلينا في شهر أغسطس وحده.

ومن خلال هذه الاتفاقية مع اقتصادية دبي، سنعمل على تعزيز إجراءات الانضمام إلينا الرقمية بالكامل لتسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة.

وبعد إطلاق مركز التشفير التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، تتماشى الاتفاقية أيضاً مع حملة مركز دبي للسلع المتعددة للاستفادة من تقنيات السجلات الموزعة، مثل بلوك تشين، لتيسير الأعمال وتقديم خدمات رائدة عالمياً لأعضائنا. ونتطلع إلى العمل مع اقتصادية دبي في هذه المبادرة المهمة.

دافزا

وقالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا): «تحرص سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي على أن تكون مساهماً رئيسياً في مختلف الجهود الحكومية الرامية إلى دفع مستقبل الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي.

فضلاً عن تعزيز المنظومة الاستثمارية الرقمية المتكاملة التي ترسخ سمعة الإمارة عالمياً، باعتبارها سباقة في اعتماد أحدث المنصات الرقمية التي تستكمل بيئة الأعمال الحيوية التي توفرها للمجتمع الاستثماري العالمي الذي يبحث عن المنظومة الاقتصادية الأكثر تطوراً لأداء الأعمال.

وتأتي «دافزا» في مقدمة الجهات التي تتبنى أحدث الحلول الرقمية، ونفخر بدعم تحالف منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين في دولة الإمارات، كونها ستُسهم في تمكين الرقمنة وفي رفع مستويات الكفاءة والمرونة».

أعضاء مؤسسون

تضم قائمة أعضاء التحالف المؤسسين في منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» بنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى سلطة واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي للسلع المتعددة، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، ويجري العمل على إضافة سلطات تراخيص ومؤسسات مالية أخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز