«إمباور» تتبادل الخبرات بمؤتمر جمعية تبريد المناطق

المصدر: دبي- البيان

شاركت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بفعاليات مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق 2021، والذي تنظمه الجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA تحت شعار «طاقة المستقبل» Powering the Future، والذي انطلق في 27 سبتمبر بنسخة افتراضية وأخرى حضورية في أوستن وسط تكساس الأمريكية.

ويمكن هذا الحدث الدولي «إمباور» من تبادل الخبرات، وبناء جسور متينة مع أقطاب صناعة تبريد المناطق ومع الشركاء التجاريين، كما يعد فرصة ثمينة لتبادل الآراء وإجراء الحوارات الثرية الهادفة إلى الارتقاء بتصميم أنظمة تبريد المناطق.

وخلال المؤتمر وبنسخته الافتراضية عرض أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، العضو الفخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لتبريد المناطق ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي، تجربة المؤسسة الرائدة في صناعة تبريد المناطق، وتوظيفها المتفرد لتقنيات الثورة الرابعة في عمليات الإدارة والرقابة، فضلاً عن عرض تجربتها العملية في أداء مهامها ومقدرتها المتفوقة على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين معها عشية تفشي الوباء.

قفزات نوعية

وأكد خلال مشاركته، التي جرت افتراضياً عبر تقنية الفيديو، إن السياسات الوطنية والاستراتيجية، التي وضعتها حكومة دبي مكنت صناعة التبريد في الدولة عموماً، ودبي على نحو خاص من تحقيق قفزات نوعية متطورة.

موضحاً أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة، واستراتيجية دبي، للحد من انبعاثات الكربون أرست مجتمعة ثقافة اعتماد أنظمة تبريد المناطق بين أوساط صناعة التطوير العقاري والملاك والمستخدمين النهائيين، داعياً المشاركين في المؤتمر إلى مواصلة العمل على توسيع رقعة نشاط تبريد المناطق في كل دول العالم لتمكين المجتمعات من الاستفادة القصوى من مكاسبها الاقتصادية والاجتماعية والصحية وحمايتها للموارد ومحافظتها على المناخ.

مواكبة المستجدات

وأشار بن شعفار إلى أن تبادل الخبرات الفنية والتقنية مع كبار لاعبي تبريد المناطق الدوليين يعني الكثير للمؤسسة، موضحاً أن تنامي أهمية هذا القطاع يفرض مواكبة المستجدات والتجارب الناجحة في مواجهة التحديات وابتكار أفضل الممارسات لا سيما أن أنظمة طاقة تبريد المناطق باتت تمثل العصب الرئيسي لأداء فعال ومستدام في مختلف القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

تنوع المواضيع

تأتي مشاركة «إمباور» في المؤتمر الدولي انطلاقاً من حرصها على الاستفادة القصوى من تنوع المواضيع والأهداف، التي يعمل عليها، إلى جانب «إمباور»، مئات الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة الحيوية، إذ تضم الجمعية الدولية لتبريد المناطق في عضويتها 2400 خبير من 30 دولة مختلفة.

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