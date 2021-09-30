تكريم 21 مؤسسة حاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي- البيان

كرمت غرفة دبي، 21 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، لدورة النصف الأول من 2021، وذلك خلال حفلٍ افتراضي، نظمته أمس، لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة 490 علامة، منذ إطلاق المبادرة في 2010.

وتوزعت الشركات على حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والعلامة المتقدمة والعلامة الخاصة بفئات المجتمع والبيئة، ومكان العمل وسوق العمل.

وشملت قائمة الشركات المكرمة، كلاً من «ألبين كابيتال الشرق الأوسط» و«كانون الشرق الأوسط» وماجد الفطيم و«بيسيكس كونستركت»، وتعاونية الاتحاد، و«هوريكا ترايد» و«تايم هوتيلز» و«دلسكو» و«كوربوريت بيزنيس سيرفيسيز»، و«كلايد ان كو» ومجموعة الغرير، و«ألاين أون ديماند لايبرز سبلاي سيرفيسيز».

كما ضمت القائمة «أستر دي إم هيلت كير» و«إنجي الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا» و«نيتس إنترناشونال كوميونيكيشن» و«ترانس جارد جروب»، ومجموعة النابودة للمشاريع و«بي دي بي جلوبال بروجكت لوجيستكس»، و«مجموعة شركات سايروس» وبنك الإمارات دبي الوطني و«سمارت لايف».

وهنأ هشام الشيراوي عضو مجلس إدارة الغرفة، الشركات الحاصلة على العلامة، مشيرا إلى انه تم منح 490 علامة إلى الشركات، منذ إطلاق المبادرة في 2010، ولافتا إلى أن الغرفة نجحت مؤخراً بإطلاق تحديث جديد على العلامة، بحيث أصبحت ذكية ورقمية بالكامل.

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