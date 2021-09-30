23.5 ملياراً تداولات عقارات أبوظبي بالنصف الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت دائرة البلديات والنقل نتائج النصف الأول من 2021 للتداولات العقارية في أبوظبي حيث سجلت 23.57 مليار درهم تم تحقيقها عبر 7046 معاملة شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بأنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل أمس تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 3،425 صفقة بيع لعقارات بما قيمته 9.02 مليارات درهم و3621 معاملة رهن عقاري بقيمة 14.55 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة الريم قائمة التداولات بـ 2.07 مليار درهم تلتها جزيرة ياس بـ 1.61 مليار درهم، واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بنحو 1.36 مليار درهم تليها مدينة خليفة بتداولات 388 مليون درهم ثم منطقة شاطئ الراحة بـ 316 مليون درهم.

وقال الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل تأتي النتائج المتميزة لتعكس الجهود التي تقوم بها الدائرة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة أبوظبي على خارطة أفضل مدن العالم للاستثمار والعيش والاستقرار.

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