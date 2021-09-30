الاتحاد للطيران نحو تمويل ثالث مستدام

المصدر: (دبي - رويترز)

قال مسؤول الخزانة لدى الاتحاد للطيران أمس، إن الشركة تعكف على ترتيب ما سيكون ثالث عملية تمويل مرتبطة باعتبارات الاستثمار المستدام.

وقال دانيال ترومانز مسؤول شؤون الخزانة للمجموعة لدى الاتحاد أمس، «نعكف على ما سيكون ثالث صفقة في هذا المجال»، لكنه لم يفصح عن التفاصيل عدا قوله إن إعلانات ربما تصدر في الأسابيع القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام لجنة معنية بالاستدامة في قمة إيه.سي.تي ميدل ايست للخزانة التي تُعقد عبر الإنترنت.

وأسست الاتحاد إطار عمل مستداماً لتطوير التمويل في 2019، وجمعت بموجبه 100 مليون يورو (117.14 مليون دولار) للمساهمة في تمويل توسعة «اتحاد ايكو-ريزيدنس»، وهو مجمع سكني مستدام لأطقم الطائرات.

كما أن لدى الاتحاد إطار عمل للتمويل التحويلي والذي يمكنها عبره جمع سيولة من خلال سندات وصكوك أو قروض، إما عبر طروحات عامة أو خاصة.

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