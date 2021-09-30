103 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

شهدت دبي 42.895 صفقة بيع لعقارات متنوعة، بإجمالي 103 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري - أول 9 أشهر - وظهرت تأثيرات العد العكسي لانطلاقة الحدث العالمي إكسبو 2020 واضحة وقوية على أداء السوق العقاري، حيث قام المستثمرون بشراء وحدات سكنية بأكثر من 16 مليار درهم خلال سبتمبر الجاري.

وشهد السوق العقاري صفقات بيع عقارات سكنية نوعية بحسب «بروبرتي مونيتور» التي رصدت زيادة ملحوظة في بيع وشراء العقارات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، وبلغ عددها 90 صفقة في أبريل الماضي.

وارتفعت مبيعات العقارات التي تجاوزت 10 ملايين درهم 6.7% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وتم بيع 81 فيلا في النخلة في أبريل وحده مقارنة بـ 54 في 2020 بأكمله، فيما قالت شركة الخدمات المالية «مورغان ستانلي»، إنه من غير المرجّح أن يتوقف هذا الارتفاع قريباً. وقالت: «الطلب القوي وبلوغ نمو المعروض ذروته، يمكن أن يؤديا إلى سوق أكثر صلابة على مدى السنوات العديدة المقبلة».

وتؤكد شركات عقارية في المدينة التي بدأت باستقبال حشود السياح والزوار من دول العالم، أن العقارات التي تبلغ قيمتها 750 ألف درهم ستصبح الأعلى طلباً خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد قرار «أراضي دبي» بمنح ملاك العقارات بتلك القيمة إقامة مستثمر له ولعائلته لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وتشهد العقارات الفاخرة طلباً متصاعداً من الأثرياء الأجانب فقد بيعت فيلا فاخرة جديدة في «دبي هيلز استيت»، بأكثر من 100 مليون درهم وهي ثالث صفقة تتجاوز قيمتها عتبة 100 مليون درهم تشهدها دبي منذ بداية 2021 كما أنها واحدة من أسرع عمليات بيع عقار بهذه القيمة في السوق.

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