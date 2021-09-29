«نتورك إنترناشيونال» تعلن رؤيتها الجديدة لتسريع وتيرة النمو في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «نتورك إنترناشيونال» («نتورك»)، رؤيتها الاستراتيجية الجديدة، التي تكشف فيها عن طموحها بأن تغدو شركة المدفوعات الرقمية الأسرع نمواً، والأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأعلنت الشركة أيضاً، عن إتمام استحواذها على مجموعة DPO، منصة الدفع الإلكترونية الرائدة في أفريقيا، لقاء مبلغ إجمالي قدره 291.3 مليون دولار.

وتهدف الشركة، في إطار رؤيتها الاستراتيجية الجديدة، إلى تسريع وتيرة أدائها، مع التركيز على أربع محاور رئيسة:

• ريادة السوق: تحقيق نمو أسرع في الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، لتوسيع حصتها السوقية في مجال خدمات المدفوعات المباشرة للتجار.

• سرعة الابتكار: إطلاق مجموعة واسعة من القدرات الجديدة، وخدمات القيمة المضافة، في جميع مجالات الأعمال التي تخدم العملاء.

• العميل أولاً: إعادة هيكلة إدارة وتنظيم الشركة، لتغدو أكثر قرباً من العملاء والأسواق.

• حسن التنفيذ: استكمال الاستحواذ على مجموعة DPO، وتسريع دخول السوق السعودية.

وتكفل الاستراتيجية الجديدة، قدرة «نتورك» على دعم ازدهار الأعمال التجارية والاقتصادات، من خلال تسريع عملية انضمام العملاء رقمياً، وإجراء المزيد من التحسينات التقنية، الهادفة إلى خفض تكلفة قبول المدفوعات، وتوسيع نطاق خدمات القيمة المضافة، ما يضمن للشركة تبوؤ مكانة رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية بالمنطقة.

ومن المتوقع للرؤية الاستراتيجية الجديدة، أن تسهم في تسريع وتيرة نمو «نتورك»، حيث تتوقع الشركة نمو إيراداتها على المدى المتوسط، بنسبة تزيد على 20 % سنوياً، وهذا يتخطى النسب المتوقعة السابقة، التي تراوحت بين 11 - 15 %.

وتتوقع الشركة أيضاً أن يرتفع هامش الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 45-50 % (مقارنةً مع 35 % في النصف الأول 2021)، على المدى المتوسط إلى الطويل، وستنظر الشركة في عدد من خيارات الاندماج والاستحواذ – بما يشمل أسواقها المحلية - لتسريع نموها، وتوسيع نطاق عملياتها في الأسواق الجديدة بشكل أسرع، وتقليص زمن طرح الخدمات الجديدة.

قال ناندان مير الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال»: متحمسون للإعلان عن رؤيتنا الاستراتيجية الجديدة، والتي ستسرّع نمو «نتورك إنترناشيونال» في جميع أسواقها التشغيلية. ومع التحول الذي تشهده شركتنا اليوم، ستمكننا استراتيجيتنا الجديدة، من تزويد العملاء بأبسط الحلول، لقبول ومعالجة المدفوعات، باستخدام عدد من أكثر المنتجات والخدمات ابتكاراً. ونتوقع نمو الإيرادات على نحو كبير ومتسارع، لتتخطى نسبتها 20 % سنوياً على المدى المتوسط.

ويشكّل استكمال الاستحواذ على مجموعة DPO، مقابل 291.3 مليون دولار، محطة مهمة في استراتيجية نمو «نتورك»، حيث سيثمر عن توسيع نطاق عملياتها في مجال المدفوعات الإلكترونية. وستستفيد الشركة من اتساع نطاق تغطية خدماتها بمجال المدفوعات الرقمية، مع وصولها إلى شبكة DPO الواسعة، التي تضمّ 60,000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العالمية، عبر 21 دولةً أفريقية.

وتجاوزت قيمة سوق المدفوعات الإلكترونية في أفريقيا، 30 مليار دولار عام 2020، ومن المتوقع ارتفاعها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 30 % بين عامي 2021 و2025.

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