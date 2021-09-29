منطقة عجمان الحرة تطلق حزماً جديدة لدعم التجارة الإلكترونية بمعرض «سيملس»

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت منطقة عجمان الحرة حزماً جديدة من التسهيلات لدعم التجارة الإلكترونية، وذلك خلال مشاركتها في معرض سيملس 2021، والذي تتواصل أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، كما سلطت المنطقة الحرة الضوء على عروضها الحصرية المتاحة لشركات التجارة الإلكترونية، لا سيما باقات التسجيل والترخيص.

و«سيملس الشرق الأوسط» معرض ومؤتمر يركز على التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية.

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: تحتضن المنطقة الحرة ما يزيد على 9000 شركة من مُختلف القطاعات، وتتميز ببيئة أعمالها الجاذبة والضامنة لنجاح الشركات بكافة أنواعها، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية، وقد بادرنا بتنفيذ استراتيجيات فعالة وسريعة أدت إلى دعم الشركات ضمن قطاع التجارة الإلكترونية.

ونقدم باقات حصرية، إلى جانب خدماتنا ذات القيمة المضافة والدعم المستمر لمُجتمع الأعمال، سعياً لتمكين هذه الشركات من مواصلة التوسُّع والنمو، ويأتي ذلك تماشياً مع التزامنا بزيادة زخم قطاع التجارة الإلكترونية محلياً باعتبارنا أحد المشاركين الفاعلين في «معرض سيملس الشرق الأوسط 2021».

وأضاف: تتمحور جهودنا حول تعزيز التعاون والتنسيق بين قادة الأعمال ومزودي الحلول المُبتكرة محلياً وعالمياً لدعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، ونحن واثقون بأن هذه الشركات ستحقق نجاحاً نوعياً في ظل بيئة أعمالنا الداعمة للنمو وخدامتنا المتميزة.

وفي إطار التسهيلات والمحفزات التي تتيحها لشركات التجارة الإلكترونية، تقدم منطقة عجمان الحرة إعفاءً من رسوم تسجيل شركات هذا القطاع إلى جانب باقة خاصة للشركات الناشئة بقيمة 5600 درهم فقط للبدء بأعمالها مباشره بأقل التكاليف وبإجراءات مبسطة وخدمات إلكترونية، كما وفرت خاصية تتيح لكافة الشركات مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية إلى جانب أنشطتها القائمة وذلك مواكبةً للتحول المستقبلي في مجال التجارة الإلكترونية.

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