كي بي إم جي: 60 % من المقيمين بالإمارات سافروا إلى خارج الدولة خلال الـ 12 شهراً الماضية

المصدر: دبي- البيان

سافر 6 من أصل 10 مقيمين في الإمارات إلى خارج البلاد، خلال الـ 12 شهراً الماضية، لزيارة عائلاتهم أو أقاربهم، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته كي بي إم جي، حول قطاع الطيران لعام 2021 في الإمارات. ويركز الاستطلاع، الذي يعد الأول من نوعه عن قطاع الطيران في الدولة، على تأثير جائحة كوفيد 19 في معنويات الركاب، إلى جانب تقييم توقعاتهم بشأن سفر المستهلكين.

ووفقاً للاستطلاع، فإن 4 فقط من أصل 10 مقيمين في دولة الإمارات (40 ٪)، سافروا من أجل الترفيه، بينما كان هناك نسبة 13 ٪ من السفر بغرض العمل، و5 ٪ لأسباب طبية. وأوضح الاستطلاع، أن جنوب آسيا كانت الوجهة الأكثر شيوعاً للمسافرين من دولة الإمارات، يليها دول مجلس التعاون الخليجي (30 ٪)، وأوروبا (27 ٪)، علاوة على ذلك، تعد دول جنوب آسيا (39 ٪)، وأوروبا (38 ٪)، من بين المناطق التي يود سكان الإمارات زيارتها، خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال أفتار جاليف، الشريك ورئيس قطاع النقل والخدمات اللوجستية لدى كي بي إم جي لوار جلف: مع بدء المؤشرات الإيجابية بالنمو، وزيادة ثقة المستهلك، وحملات التطعيم المتزايدة، يوفر استطلاع الرأي الذي أجرته كي بي إم جي، حول قطاع الطيران، نظرة متعمقة حول زيادة إقبال الأفراد على السفر، والعوامل التي تؤثر في قرارهم. فقد حان الوقت لعودة السفر إلى ما كان عليه قبل الجائحة، مع انطلاق الرحلات الجوية، وذلك وفقاً لإرشادات الصحة والسلامة.

وما يقرب من ثلاثة أرباع السكان، يخافون من الإصابة بفيروس كوفيد 19، من خلال سفرهم جواً، إلا أن نفس النسبة تقريباً من المستجيبين، يخططون للسفر في غضون الـ 6 أشهر المقبلة. وهذا يتوقف على المطارات والطائرات التي تحافظ على بروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة، والتطعيم الكامل للمسافرين، وأفراد الطاقم، والتباعد الاجتماعي، إلى جانب خدمات عملاء مباشرة عالية المستوى.

وكشف الاستطلاع أن 71 ٪ من المشاركين يعتقدون أنه رغم المنصات الإلكترونية المعتمدة، فإن السفر بداعي العمل سيكون ضرورياً للاجتماعات في المستقبل. وتعتقد نسبة أعلى (81٪) من المشاركين أن سفر الأعمال سينمو بفضل الأحداث والفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

ويعتقد المستهلكون أيضاً أن جائحة كوفيد س تترك بصمة على سياسات ونهج الشركات في السفر لغرض الأعمال. ولفت التقرير إلى إن حوالى 78٪ من المستجيبين يتوقعون أن سياسة الشركة ستحدد الدول أو الوجهات التي يقصدها رجال الأعمال.

ورغم الأوقات العصيبة، ظل المشاركون عموماً مخلصين لاختيارهم لشركات الطيران؛ وأوضح أن 56٪ مازال اختيارهم لشركات الطيران نفسه منذ تفشي جائحة كوفيد-19، أما بالنسبة للذين تغيرت تفضيلاتهم، فقد كانت بروتوكولات الصحة والسلامة والتكاليف وتوافر الرحلات الجوية من ضمن العوامل الأكثر شيوعاً في اتخاذهم للقرار.

ووفقاً للتقرير؛ فإن السبب الرئيسي لعدم رغبة المشاركين في السفر خلال الـ 12 شهراً الماضية تعود إلى أنهم ليسوا بحاجة إلى ذلك، إلى جانب حقيقة أن حدود البلدان التي أرادوا السفر إليها مغلقة؛ وتخوفهم من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وحرصهم على أخذ التطعيم أولاً.

وأشار التقرير أن 5% فقط من المشاركين الذين سافروا جواً خلال العام الماضي كان من أجل السياحة العلاجية؛ وهذه النسبة تظل ثابتة لأولئك الذين يخططون للسفر خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يوضح قناعة المشاركين بالبقاء في الإمارات والاستفادة من أعلى معايير الرعاية الصحية.

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