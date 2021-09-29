1.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان . دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 219 مبايعة بقيمة 585.35 مليون درهم منها 6 مبايعات للأراضي بقيمة 22.73 مليون درهم و213 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 562.62 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الثالثة، وتصدرت اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 2 مليون درهم.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم والثالثة برج خليفة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 507.15 ملايين درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 147.85 مليون درهم و76 رهن فلل وشقق بقيمة 359.3 مليون درهم، أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 152 مليون درهم ورهن في منطقة الجداف بقيمة 100 مليون درهم، وتم تسجيل 13 هبة بقيمة 26.9 مليون درهم أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 6 ملايين.

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