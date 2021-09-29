«سيفن كابيتال» من دبي تتطلع للتوسع في الإمارات والعالم

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد شاهين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «سيفن كابيتال» المتخصصة في الوساطة المالية ومقرها دبي، أن دولة الإمارات تؤكد ريادتها يوماً بعد يوم بفضل حكمة قيادتها، وبما تقدمه من حوافز للمستثمرين ودعم لرواد الأعمال، حيث تتيح الإمارات الحوافز للمستثمرين وتمضي قدماً في جعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتتطلع الإمارات لأن تكون الاستثمارات أحد ممكنات الاقتصاد الوطني وخصوصاً بعد مرحلته الجديدة استعداداً للانطلاق نحو الخمسين عاماً المقبلة.

وقال شاهين الذي يحمل درجة علمية من معهد المحللين الماليين في الهند وتم تصنيفه بين أفضل 100 محلل مالي في الخليج، في عام 2020، بمناسبة حصوله على تأشيرة الإقامة الذهبية أخيراً، انتقلت إلى دبي في عام 2008 بحلم تأسيس شركة تجارية والتي أصبحت فيما بعد تحتل المرتبة الأولى في السوق المالية، وتم وضع الأساس لشركة Seven Capitals في عام 2011 وتم الاعتراف بها عالميًا في عام 2012 في جميع أنحاء العالم مما يدل على وجودها في المملكة المتحدة وموريشيوس وبانكوك.

وأضاف شاهين: «في الماضي، رأينا دولة الإمارات ربطت العالم عبر موانئها الرائعة، ثم ربطت العالم عبر مجموعة من أفضل شركات الطيران، اليوم، فإن الدولة شهدت ميلاد مجموعة من الشركات العالمية العملاقة التي نمت وترعرعت فيها وبسرعة فائقة بفضل البيئة الاستثمارية المواتية التي رسختها الحكومة ووفرتها للمشروعات، والآن في إكسبو 2020، نشعر بالفخر والاعتزاز كوننا نعمل في بيئة حيوية وسريعة التغير لخدمة العالم».

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