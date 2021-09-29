20 مليون دولار لتمويل «نوماد هومز» لإدراج العقارات على منصتها الرقمية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت نوماد هومز، الشركة الناشئة وأول منصة تكنولوجية شاملة تقدم تجربة مخصصة من الخدمات العقارية للمشترين والمستأجرين في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن إغلاق جولة التمويل الحالية، التي انتهت بحصول الشركة على تمويل بقيمة 20 مليون دولار.

شارك في جولة التمويل كل من01 Advisors، الصندوق الاستثماري، الذي أسسه كل من ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي السابق في تويتر، وآدم باين، مدير العمليات السابق في تويتر، وThe Spruce House Partnership، شركة الاستثمارات الرائدة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، وتتوفر خدمات نوماد هومز حالياً في باريس ودبي.

ستستخدم الشركة التمويل الجديد لتسريع توسعها عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتحديداً في جنوب أوروبا، وستواصل الاستثمار بقوة في تطوير تقنيتها وتقديم منتجات وخدمات إضافية، لتصبح بمثابة المنصة المتكاملة لكل ما يتعلق بالعقارات السكنية.

وقال ديك كوستولو، الشريك الإداري لشركة 01 Advisors: «نجحت نوماد هومز ببناء منصة رائعة من شأنها إعادة تشكيل مستقبل العقارات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وزيادة السيولة المالية في السوق وتبسيط تجربة المستهلك. لقد استثمرنا في السابق بشركات تحويلية مماثلة في الولايات المتحدة، ونحن متحمسون جداً للشراكة مع مؤسسي وفريق نوماد هومز أثناء توسع الشركة».

نظرة ثاقبة

تم تأسيس نوماد هومز من قبل ثلاثة أصدقاء هم: هيلين تشين ودان بيهلر وداميان دراب، جمع بينهم الشعور بالإحباط عند محاولة العثور على مكان للسكن عند الانتقال إلى مدينة جديدة. تكونت لدى الأصدقاء نظرة ثاقبة بفضل تجاربهم العملية في «بلاك ستون»، «أديبار» و«أوبر» لوضع آلية متطورة تضع المشتري على رأس أولوياتها.

قررت هيلين تشين ترك كلية الدراسات العليا للأعمال في ستانفورد، للتركيز على بناء فريق قوي لتمكين مشتري المنازل في جميع أنحاء المنطقة. «نوماد هومز» هي أول منصة خدمات عقارية شاملة بتركيز خاص على تقديم تجربة مخصصة لشراء العقارات السكنية.

ويعد بيع وشراء العقارات السكنية أمراً صعباً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل خاص، حيث لا توجد قاعدة بيانات موحدة لإدراج العقارات السكنية المتعددة المعروضة للبيع. على الرغم من أن العقارات تمثل أكثر من 20 تريليون دولار في جميع أنحاء المنطقة.

إلا أن السوق لا يزال مليئاً بالمنازل المدرجة للبيع بصورة مزيفة أو مكررة، مع عدم وجود بيانات معتمدة للتسعير تساعد المشترين على فهم القيمة الحقيقية لأي عقار معروض للبيع، كما أن عملية الشراء تُعقد إلى الآن وجهاً لوجه خارج نطاق الإنترنت ومن دون وكلاء شراء، ما يترك المشترين من دون من يمثلهم أو يقدم لهم الدعم الضروري عند قيامهم بما قد يكون أكبر استثمار لهم.

قرار شخصي

ومن جهتها، صرحت هيلين تشين، الرئيس التنفيذي لشركة نوماد هومز، قائلة: «شرعنا في مهمة تبسيط أهم قرار شخصي ومالي في حياة المشترين، إيماناً منا بأن الجمع بين أحدث التقنيات وتخصيص تجربة الشراء يمكّن عملائنا من شراء منازلهم بثقة.

تنبع هذه الثقة من قاعدة البيانات الموحدة التي أنشأتها نوماد لإدراج العقارات السكنية المتعددة المعروضة للبيع، والتي توفر للمشترين البيانات الضرورية والشفافية اللازمة لاتخاذ هذا القرار. من هذا المنظور، نحن مثل «زيلو»، ولكن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا».

تجمع «نوماد هومز» على منصتها بين أحدث التقنيات المتطورة وأفضل الممارسات المحلية في خدمة العملاء لتمنح المشترين الثقة لشراء منزلهم المفضل، وبذلك تبسيط عملية شراء العقار السكني وتخصيصها على أفضل وجه - من البحث إلى التمويل وحتى توقيع عقد الشراء.

تسعير

أضاف دان بيهلر، رئيس المنتجات في «نوماد هومز»: «نحن متحمسون لمواصلة الاستثمار في منتجات التكنولوجيا المالية الجديدة وأدوات التسعير لتبسيط رحلة الشراء لعملائنا».

هذا وشارك في الجولة عدد من أبرز المستثمرين الجدد والحاليين، بما في ذلك مجموعة «جود ووتر كابيتال»، و«هاي سيج فينتشورز»، و«أبستراكت فينتشورز»، «بارتيك»، «غلاس 5 غلوبال»، «بريكيرسور فينتشورز»، «ألتا بارك كابيتال»، وصندوق تمويل بقيمة مليارات الدولارات لم يفصح عن اسمه، وغيرهم الكثير.

شارك العديد من المستثمرين الملاك البارزين أيضاً في الجولة مثل سبنسر راسكوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركتي «زيلو» و«باكاسو» عبر شركته «75 & Sunny»، وإيريك وو، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن دور»، وديفيد سنايدر، الرئيس التنفيذي المدير المالي السابق لشركة «كومباس»، وتوشار غارغ، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي هومز»، وسيريل بيردوغو وتوم بيتيت، وهما المؤسسان الشريكان لشركة «لانديس»، بيردوغو وتوم بيتيت، وشوراب غوبتا من «دي أس تي غلوبال بارتنر».

رقمنة الصناعات

أفاد زاكاري ستيرنبرغ، الشريك العام في The Spruce Partnership، قائلاً: «نحن متحمسون جداً لهذه الشراكة مع نوماد هومز. لقد عملنا عن كثب لرقمنة الصناعات الكبيرة الأخرى غير المتصلة بالإنترنت.

ونعتقد أن الفرصة نفسها مواتية الآن في العقارات السكنية. معرفتنا بهيلين تشين تمتد لسنوات، ونحن على ثقة أن نوماد هو أفضل فريق للاستفادة من هذه الفرصة عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»، لتصل إلى بلدها الثاني في أقل من عام، مع تسارع مطرد في نمو حجم المعاملات يزيد عن 16 ضعفاً خلال النصف الأول من عام 2021.

وختم داميان دراب، رئيس العمليات في نوماد هومز، بقوله: «نستخدم في نوماد هومز قواعد اللعبة ذاتها التي استخدمناها في أوبر، لتسريع الإطلاق والتوسع عبر الأسواق».

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