مذكرة تفاهم بين «منطقة عجمان الحرة» و«مصرف الإمارات للتنمية» لدعم منظومة الأعمال المحلية

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت «منطقة عجمان الحرة» توقيع مذكرة تفاهم مع «مصرف الإمارات للتنمية»، وذلك بهدف تعزيز تضافر الجهود بين الطرفين في دعم منظومة الأعمال المحلية على مستوى الدولة عموماً، وإمارة عجمان خصوصاً.

وتستهدف المذكرة بشكل رئيسي تفعيل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما توفير الدعم لريادة الأعمال الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتبادل المعرفي ومشاركة الخبرات بين الجانبين، والتعاون في المجالات الإنمائية والتوعوية.

وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع مُستهدفات حملة «اصنع في الإمارات»، حيث تُسهم في توفير الدعم التمويلي لتأسيس المشاريع الصناعية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، علماً بأن «منطقة عجمان الحرة» باتت أول منطقة حرة في الدولة توقع مذكرة تفاهم مماثلة مع مصرف الإمارات للتنمية، بعد إطلاقه لاستراتيجيته الجديدة.

وشدَّد المهندس علي السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، أهمية المذكّرة كونها خطوة استراتيجية تمهد الطريق أمام تطوير الشراكة الثنائية، بما يخدم مسار التنمية الاقتصادية والمُجتمعية، ويعزز قدرة «منطقة عجمان الحرة» و«مصرف الإمارات للتنمية» على دعم وتمكين ريادة الأعمال الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل روافد رئيسية للاقتصاد الوطني.

ويكتسب دعم الشركات المحلية، لا سيما المنشآت الصناعية، أهمية كبيرة في دفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني وتنويع موارده، وركيزة أساسية ضمن «مشروع 300 مليار»، وهي استراتيجية حكومية عُشرية شاملة، تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.

وقال السويدي: «مصرف الإمارات للتنمية» مساهم محوري في التنمية الاقتصادية، وتأتي هذه الشراكة في إطار حرصنا على بناء منصات مشتركة لدعم ريادة الأعمال الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تعاوننا مع الجهات الرائدة على هذا الصعيد، ونسعى من خلال هذا التعاون الثنائي إلى إتاحة المزيد من الدعم المصرفي بشروط أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها.

ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة ستوفر المزيد من المحفزات لمجتمع الأعمال المحلي، وتدعم تطلعات رواد الأعمال الشباب والمبدعين والكفاءات الوطنية من خلال إتاحة المزيد من حلول التمويل الميسّرة لهم.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: تتماشى شراكة مصرف الإمارات للتنمية ومنطقة عجمان الحرة مع استراتيجية المصرف الهادفة إلى دعم القطاعات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وينطلق الجانبان من تركيز مشترك على دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الإمارات، ورؤية مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والنمو على المدى البعيد.

وسنعمل من خلال هذا التعاون على تقديم الدعم والحلول المالية المبتكرة، بما يشمل الإرشاد والتدريب، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في منطقة عجمان الحرة. كما ستعمل على إنشاء منظومة قوية تسهم بشكل فعال في دعم مسيرة النمو في البلاد.

وبموجب المذكرة، سيقدم المصرف الدعم الملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة المُسجلة لدى «منطقة عجمان الحرة»، بما يتماشى مع السياسات والإجراءات المعمول بها لدى المصرف. وستُتاح لشركات المنطقة الحرة إمكانية الاستفادة من البرامج والحلول التمويلية المبتكرة والتسهيلات المصرفية المرنة، التي يوفرها المصرف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز