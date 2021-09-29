جمارك دبي تعزز جهود دعم التجارة الإلكترونية بتنظيم ورش عمل توعوية لشركات الشحن السريع

المصدر: دبي- البيان

عززت جمارك دبي، جهودها لدعم التعاون مع شركات الشحن السريع، ومساعدتها على حماية التجارة الإلكترونية من مخاطر وأضرار البضائع المقلدة، حيث قامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، بافتتاح سلسلة من ورش العمل التوعوية التي تنظمها الإدارة لشركات الشحن السريع - بريد الإمارات، بالتنسيق مع مجلس أصحاب العلامات التجارية.

ويأتي تنظيم هذه الورش، لتعزيز دور الدائرة في بناء الشراكات العالمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي، بالعمل على تهيئة البيئة المثالية الجاذبة للاستثمار، من خلال تمتين الشراكات مع الشركاء في التجارة العالمية.

وافتتح يوسف مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، ورش العمل، بحضور مالك حنوف رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية، معبراً في كلمة افتتاحية، عن أهمية التواصل، وتعزيز الشراكة من خلال التعاون بين جمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ورحب بالمشاركين الذين قارب عددهم 43 مشاركاً.

كما قدمت خلود إبراهيم الحوسني ضابط توعيه وتثقيف محاضرة، بعنوان «محاربة التجارة غير المشروعة وتطبيق سياسة الملكية الفكرية» وتم أيضاً عرض تقديم ثلاثة عروض من قبل أصحاب العلامات التجارية لويس فيتون، وآبرا سول جي إم بي إتش، وفيدرالية مصنعي الساعات السويسرية.

وأوضح يوسف مبارك أن مبادرة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، بتنظيم ورش عمل توعوية حول البضائع المقلدة لشركات الشحن السريع، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إمارة دبي، من خلال الحد من دخول البضائع المقلدة عبر التجارة الإلكترونية، إلى الأسواق التجارية، لتعزيز قدرة البيئة الاقتصادية المحلية على استقطاب أصحاب المشاريع من حول العالم.

حيث يكتسب العمل مع شركاء التجارة الإلكترونية، وشركات الشحن السريع، أهمية مضاعفة مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.

وأضاف: يأتي تنظيم ورش العمل التوعوية لشركات الشحن السريع، انطلاقاً من حرص جمارك دبي على توعية كافة فئات المجتمع، وتثقيفها حول مخاطر وأضرار البضائع المقلدة، وقد نظمت الدائرة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، 19 فعالية توعوية مباشرة وافتراضية، بمشاركة 1824 مستفيداً من مختلف الفئات.

كما نقوم بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، بتنظيم ورش العمل المتخصصة لتعريف المفتشين الجمركيين والموظفين المختصين، بكيفية تمييز البضائع المقلدة، لضبطها ومنع دخولها إلى الدولة، حيث تم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تنظيم 8 ورش عمل، بمشاركة 233 مستفيداً. وفي العام الماضي، تم تنظيم 46 فعالية توعوية، بمشاركة 2358 مستفيداً، و10 ورش عمل، بمشاركة 309 مستفيدين.

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