«ڤارجو» توسّع أعمالها العالمية من خلال بدء مبيعاتها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ڤارجو، الشركة العالمية لأجهزة وبرامج الواقع الافتراضي والواقع المختلط الاحترافية بدء مبيعات وشحن أجهزتها الخاصة بالواقع الافتراضي والمختلط VR-3 وXR-3 إلى الإمارات.

وقال سيبو آلتونين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى ڤارجو: يسرنا توسيع نطاق أعمالنا في الشرق الأوسط وجعل تقنيات الواقع الافتراضي والمختلط بدقة العين البشرية متوفرة للمرة الأولى لعملاء الإمارات، وأدت الظروف العالمية الحالية إلى تسريع الحاجة إلى أدوات تعزز تجربتنا بدقة عالية.

وستتمكن ڤارجو بفضل الموزعين المحليين من دعم حالات استخدام الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط المتقدمة في الإمارات، من خلال توفير أفضل الحلول في فئتها وتكلفتها، وهذه هي الأدوات المثالية للمساعدة في دفع عجلة التحول التقني لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى 50 عاماً.

وستكون لينوفو، الشركة العالمية لتصنيع الحواسيب، أول موزع لشركة ڤارجو في الإمارات، ومن خلال تقديم نقطة شراء واحدة لمحطات العمل عالية الأداء وسماعات رأس الواقع الافتراضي والمختلط، تعمل لينوفو وڤارجو على تسريع الطريقة التي يعمل بها الموظفون في مختلف القطاعات، بما في ذلك التدريب في مجال الطيران والفضاء والمحاكاة والبحث والنفط والغاز والجهات الطبية والتعاون عن بُعد.

وقال محمد هيليلي، المدير العام لشركة لينوفو في الخليج: «صُممت محطات العمل الاحترافية من لينوفو وسماعات الرأس الخاصة بالواقع الافتراضي والمختلط من ڤارجو لتعزيز الأداء في حالات الاستخدام الاحترافي الأكثر تطوراً وتطلباً، ونتطلع لتوسيع شراكتنا مع ڤارجو لجلب سماعاتها ذات دقة العين البشرية والمتوافقة مع قوة المعالجة والحوسبة المتوفرة في منتجات محطات العمل لدى لينوفو إلى عملائنا في الإمارات العربية المتحدة».

تقدم ڤارجو مع استمرار العالم في العمل عن بُعد أحدث عروض الأدوات المتطورة واللازمة لتوسيع نطاق تبني تقنيات الواقع الافتراضي والمختلط في مختلف القطاعات.

وتتميز هذه الأدوات التقنية بدقة العين البشرية بأكثر من 60 ppd ومجال رؤية بزاوية 115 درجة، وتتبُّع العين واليد Ultraleap (سابقاً Leap Motion) المدمج وتتبع XR-3 من الداخل إلى الخارج والإدراك العميق للواقع المختلط ذي البكسلات العالية، والتي تمكن جميعها المستخدمين المحترفين من أداء مهامهم بأعلى مستوى في بيئة تفاعلية بالكامل.

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