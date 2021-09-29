«أبوظبي الإسلامي» يقلّص استخدام التعاملات الورقية ويُطلق برنامج «الغاف» غير الورقي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إطلاق برنامج «الغاف» غير الورقي، وهو مبادرة تهدف إلى الحد من استخدام الورق في فروع المصرف واستبدالها بالحلول المصرفية الرقمية.

ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية المصرف حول البيئة والاستدامة، وتعزيزاً لالتزامه بتقليل البصمة الكربونية، وإثراء تجربة العملاء المصرفية من حيث الأمانة والكفاءة. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية «الغاف» للحد من استخدام الورق بحلول نهاية 2022، حيث يهدف المصرف إلى توفير أكثر من مليوني ورقة عبر فروعه بحلول نهاية 2021.

وتستند الاستراتيجية إلى 3 ركائز رئيسية هي: تحسين العملية المصرفية من خلال إعادة تصميم سير العمليات المصرفية وتبسيطها، وأتمتة عمليات المبيعات والخدمة عن طريق رقمنة إدارة المستندات، والاستعاضة عن التعاملات التقليدية بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك أو الدردشة المصرفية.

وتتضمن الاستراتيجية مبادرات رقمية جديدة منها طرح روبوتات الدردشة التي من شأنها أن تستعيض عن تذاكر الدور المطبوعة داخل الفروع وتشجع العملاء على استخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والصراف الذكي، وذلك لتحسين تجربة العملاء.

ومن خلال القنوات الرقمية، يستطيع للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية وكذلك إرسال واستلام النماذج المصرفية والإيصالات والمستندات الرسمية الأخرى. وستتابع لجنة المعاملات غير الورقية للمصرف سير المبادرة، وتتمثل مهمتها في تشجيع الموظفين ومكافأتهم على الأفكار الجديدة المستدامة والصديقة للبيئة.

وقالت مريم طالب التميمي، رئيسة مجلس إدارة مجلس الاستدامة ورئيسة إدارة القنوات والتحول الرقمي بمصرف أبوظبي الإسلامي: لن تقلل هذه المبادرة من النفايات الورقية فحسب، بل ستدفعنا أيضاً خطوة إلى الأمام نحو رقمنة العمليات المصرفية بالكامل، وتبنّي أحدث التقنيات التي ستغنينا مستقبلاً عن أي تعاملات ورقية.

سننفّذ استراتيجية «الغاف» غير الورقية على عدة مراحل في محاولة لتحسين أنشطتنا وتحقيق هدفنا بسلاسة، والمتمثل في الوصول إلى فروع خالية من الورق بحلول 2022. ستشهد كل مرحلة من مراحل هذه الاستراتيجية دمج العديد من التغييرات التقنية التي سنقوم بتطبيقها تدريجياً للوصول إلى أهدافنا.

والشهر الماضي، وقّع مصرف أبوظبي الإسلامي شراكة مع وزارة الداخلية ليصبح أول مصرف إماراتي يستخدم خاصية التعرف على الوجه لفتح حساب فوري وآمن بهدف تعزيز الأمن ضد عمليات الاحتيال وأي شكل من أشكال سرقة الهوية. وتهدف الاستراتيجية البيئية بعيدة المدى للمصرف إلى اعتماد عمليات مصرفية صديقة للبيئة بحيث لا تؤثر على البيئة بتاتاً بحلول 2040.

وذلك عبر زيادة الوعي البيئي بين أصحاب المصلحة وتنفيذ برامج إدارة النفايات وكفاءة الطاقة. وفي 2020، أطلق المصرف مبادراته الرقمية التي نتج عنها انخفاض في كمية النفايات الورقية بنسبة 43% مقارنة بعام 2019، كما زاد المصرف من قدرته على إعادة التدوير إلى 15.7 طناً العام الماضي.

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