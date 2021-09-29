دو تدشّن مركزين جديدين للبيانات في دبي وأبوظبي لتوسيع نطاق بنيتها التحتية الرقمية بالدولة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، افتتاحها رسمياً مركزي بيانات جديدين في أبوظبي ودبي، بهدف تزويد الشركات في جميع أنحاء الدولة بأحدث حلول وتقنيات البنية التحتية الرقمية والسحابية.

وستعمل دو من خلال مركزي البيانات الجديدين في كل من منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد) وواحة دبي للسيليكون، على دعم تطلعات العملاء ومساعدتهم على تلبية متطلبات التحول الرقمي وتسريع اعتماد وتبني الحلول والتقنيات التي تتميز بمستوى عال من المرونة والكفاءة والأمان وقابلية التطوير بما يتماشى مع متطلبات الأعمال.

وينسجم افتتاح المرفقين الحديثين مع الجهود التي تبذلها دو لتوسيع نطاق عملياتها وحضورها في مجال حلول مراكز البيانات بما يتيح لها تزويد الشركات العاملة في دولة الإمارات بالبنية التحتية التقنية التي تحتاجها في ظل التطورات التي يشهدها العالم الرقمي.

ومع إطلاق المركزين، تضم محفظة دو الحالية من مراكز البيانات التي تتميز بأدائها العالي وقدرات الاتصال الفائقة، 5 مراكز في جميع أنحاء دبي وأبوظبي. وتم الإعلان عن افتتاح المركزين خلال حفل خاص نظمته دو في مركز البيانات الجديد في واحة دبي للسيليكون.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: نواصل في دو التزامنا المستمر والراسخ بتقديم مختلف أشكال الدعم لمجتمعات الأعمال في الدولة بما يضمن لها التقدم بكل ثقة ومواكبة متطلبات عصر الاقتصاد الرقمي. ويشكل افتتاح مركزي البيانات الجديدين في أبوظبي ودبي أحدث خطواتنا في هذا الإطار.

حيث نهدف من خلالهما إلى دفع الابتكار وتزويد المؤسسات بالأدوات والحلول التي تحتاجها لبناء منصات رقمية شاملة تكون بمثابة ركيزة لنجاح أعمالها الحالية والمستقبلية. وكلنا ثقة بأن القيمة الكبيرة التي ستقدمها هذه المرافق ستسهم في تعزيز قوة وتطور المنظومة الرقمية في دولة الإمارات، فضلاً عن ترسيخ ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية.

ويُعد مركزا البيانات المُصممان لتقديم خدمات حسب الطلب، محايدين في نقل البيانات، كما تم تزويدهما بأحدث تقنيات وأنظمة الطاقة والتبريد بهدف تعزيز مستويات الكفاءة والمرونة.

كما تساعد الأنظمة والبرمجيات الخاصة بعمليات توفير الطاقة، في الحد من انقطاع التيار الكهربائي. إضافة إلى ذلك، صُمم المركزان بشكل كامل وفق أرقى معايير الأمان والحماية، سواء على مستوى التجهيزات والمعدات المعتمدة أو على مستوى البرمجيات والبنية التحتية، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات وشهادات الاعتماد العالمية الأكثر صرامة على مستوى القطاع.

ويعمل المركزان على توجيه مسارات خدمات الاتصال وفق مستوى عالٍ من المرونة والتكامل مع مرافق داتامينا و«إكوينكس» بما يضمن توفير حلول الاتصال والوصول إلى جميع مراكز البيانات حول العالم.

إضافة إلى ذلك، يعزز المركزان قدرات الاتصال البيني التي يتم توفيرها بالكامل من خلال أحدث شبكات الألياف الضوئية للنقل البصري OTN، مما يختصر زمن الوصول بين دبي وأبوظبي إلى مدة لا تتجاوز الخمسة مللي في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، حصل كلا المركزين على شهادات اعتماد متعددة بما في ذلك شهادة اعتماد Uptime Tier 3+ وشهادة اعتماد معيار أمان بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز