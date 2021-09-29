1.4 مليون درهم ثمناً لأغلى مرتبة سرير في العالم خلال مهرجان دبي للمفروشات

المصدر: دبي - البيان

يعرض متجر هستنز «Hästens»، الكائن على شارع الشيخ زايد، خلال مهرجان دبي للمفروشات، أغلى مرتبة سرير في العالم بسعر يزيد على 1.4 مليون درهم.

وتقوم هستنز «Hästens»، العلامة التجارية السويدية الرائدة في مجال المفروشات، بتصنيع أجود أنواع المراتب على مدى الأجيال المتعاقبة لتقدم مستويات جديدة من الراحة والحرفية والفخامة، بما يضمن نوماً مريحاً وصحياً لعملائها.

ويجرى تصنيع مراتب غراند فيفيدس Grand Vividus بالكامل يدوياً على أيدي متخصصين محترفين في إحدى المدن السويدية باستخدام مواد ممتازة وطبيعية ومستدامة، وبتقنيات متوارثة على مدار ستة أجيال. وقد حظيت هذه المرتبة على اهتمام المتسوقين خلال مهرجان دبي للمفروشات.

وجرى تصميم أسرّة هستنز لتقدم أفضل تجربة نوم ممكنة، حيث يمكن لزوار متجر هستنز الرئيسي في دبي، تجربة مفهوم «سليب سبا»، للحصول على استشارات من مدرب متخصص بما يضمن النوم المريح.

ويعد مهرجان دبي للمفروشات، الذي يستمر حتى 30 سبتمبر وجهة شاملة لكل ما يتعلق بالمفروشات، والديكورات المنزلية، والتصميم الداخلي. وتلتزم المتاجر ومراكز التسوق المشاركة في المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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